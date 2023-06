﻿Restauranttest: So schmeckt es im La Rock

Hannover. Kalt erwischt. Genau das habe ich Gastgeber Frank Ochotta und den neuen Küchenchef Jan Peinemann des La Rock in der List an diesem eisigen Februarabend. An den Nadelbäumchen vor dem Eingangsbereich hängt noch die Weihnachtsbeleuchtung, drinnen ist der erste Arbeitstag nach einem Urlaub angebrochen. Wusste ich natürlich nicht, sonst wäre ich nicht gekommen – wie soll man da als Gastronom maximale Leistung bringen, sofern keine Vorbereitungstage eingeplant wurden.

Soßen oder Würzsoßen sind noch nicht gekocht und eingekocht, die Energie fließt an Anfangstagen eher in grobe Warenannahme als in feine Essensausgabe. Auf dem Internetauftritt ist noch das Vorurlaubsmenü einzusehen und das Menü, das angeboten wird, scheint im seligen Hängemattenmodus ausbaldowert. Für La Rock-Verhältnisse ist es noch eine Spur zu zahm.

Von guter Qualität: Rindertatar. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Ich esse Sashimi vom ordentlichen Thunfisch (18,90 Euro), der direkt aus der Kühlung genommen und kurz abgeflämmt wurde. Die Kühle hält den Fischgeschmack im Zaum, sodass Sesam, Sojasoße, Avocado, süßlicher Kokosschaum und salziger Saiblingskaviar aromatisch ihre Muskeln spielen lassen. Der Wolfsbarsch (29,90 Euro) von guter Qualität wurde auf der Haut gebraten und liegt auf fruchtig-frischem Ratatouille mit dominanter Thymiannote. Der Saft des Mixgemüses fließt mit einem buttrigen Estragonschaum zusammen, der wiederum am Gaumen mit dem cremig-frischen Weißburgunder von Axel Neiss (Glas, 12,50 Euro) zusammenfließt, eine köstliche Liaison. Es schmeckt also alles gut im La Rock, bei meinen früheren Besuchen stand vielleicht die pure Schönheit toller Produkte mehr im Mittelpunkt der durchaus kreativen Kreationen. Kurz gesagt: Soll ein Thunfisch nach Thunfisch schmecken, muss man anders kochen.

Kalt erwischt

Mitte Mai weht dann eine erste Sommerbrise durch die Stadt, dennoch bin ich es, der beim zweiten Besuch kalt erwischt wird, einmal im Wortsinn: Es ist recht frisch im Gastraum, sodass ich überlege, die Jacke anzubehalten. Außerdem wurde das Getränkebüffet am Eingang in den letzten Monaten zu einem Tresen erweitert. Peinemann – heute Koch und Kellner in Personalunion, weil Ochotta im Zweitrestaurant in Braunlage im Einsatz ist – erklärt, dass die Barhocker bestellt seien, sodass zukünftig auch spontan am Tresen diniert werden kann.

Sympathisches Lokal: der Gastraum. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Eine simple wie naheliegende Umbaumaßnahme, weil sie das sympathische Lokal einen Schritt mehr zu sich selbst bringt: Es ging im La Rock nie nur um gutes Essen und Trinken, sondern auch um das Feiern des Lebens durch Genuss und Geselligkeit. Unter diesem Gesichtspunkt ist es dann auch egal, dass im Internet immer noch das Wintermenü einzusehen ist … und eine Handvoll Gerichte auf dem Abendmenü nicht zu haben sind – man sollte es im La Rock vielleicht nehmen, wie es kommt, dann hat man eine gute Zeit.

Ich esse asiatisch angehauchtes Rindertatar (16,90 Euro) mit Teriyaki-Sauce, Sesam, Algenblatt oder Chilifäden. Das handgeschnittene Fleisch von guter Qualität steuert das Kaugefühl bei, konkurriert damit aber mit den talergroßen, etwas ledrigen Pancakes, auf dem die Vorspeise angerichtet wurde. Sehr gut ist das rosa gebratene US-Flanksteak (36,90 Euro). Das ist ein Fleischteil aus dem Bauchlappen des Rinds, das auch gerne in Tacos der mexikanischen Küche verwendet wird, da das gehaltvolle Fleisch auch nach scharfem Grillen und Hacken saftig bleibt. Die Sauce béarnaise entpuppt sich als luftig-leichte Hollandaise. Besonders spannend wird die Kreation im Zusammenspiel mit dem angebratenen Römersalat „Caesar Style“ mit Creme von schwarzem Knoblauch, Parmesan und knusprigem Pata Negra.

Für spontane Besuche: Frank Ochotta am neuen Tresen. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Produktküche ist das auch nicht, aber es gibt bekanntlich viele Wege, Gastronomie gut zu machen, in jeglicher Hinsicht: Kommende Woche ist etwa der reguläre Restaurantbetrieb an zwei Tagen geschlossen, am 9. und 10 Juni findet eine Küchenparty statt. Das La Rock ist eben ein umtriebiges Genussplätzchen.

Fazit

Gut und gesellig ist es im La Rock immer, hervorragend wird es nach Tagesform.

Ergebnis

Gesamt 7/10 (Küche 7, Service 7, Ambiente 7) Kontakt La Rock Vossstraße 51 30163 Hannover Telefon: 0511-666322 Internet: www.hannover.la-rock.com Mail: info@la-rock.com Öffnungszeiten: Di bis Sa, ab 17 Uhr Barrierefreiheit: nein Besucht am: 8. Februar & 16. Mai 2023

