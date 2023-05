﻿Kompromiss: SPD-Abgeordneter Ernesto Nebot will Medizinstrategie doch zustimmen

Laatzen/Hannover. Zuletzt stand die Medizinstrategie 2030 auf der Kippe – nun könnte es bei der Abstimmung am Dienstag, 23. Mai, doch für eine rot-grüne Mehrheit reichen: Der SPD-Regionsabgeordnete Ernesto Nebot aus Laatzen hat am Montag überraschend seine Zustimmung für die Reform des Klinikums Region Hannover (KRH) signalisiert. Grund sei die Absicht, den Reformprozess von einem eigenen Ausschuss der Regionsversammlung politisch begleiten zu lassen, wie der Laatzener erläutert. Dies sei das Ergebnis von Gesprächen innerhalb seiner Fraktion und mit Regionspräsident Steffen Krach (SPD).

SPD und Grüne verfügen in der Regionsversammlung lediglich über eine Zwei-Stimmen-Mehrheit. Zuletzt hatten sowohl der Laatzener Nebot als auch die Lehrter SPD-Abgeordnete Helga Laube-Hoffmann angekündigt, gegen die Medizinstrategie votieren zu wollen. Die Strategie sieht unter anderem vor, dass das Klinikum Agnes Karll in Laatzen verkleinert wird, der Standort Lehrte sollte ursprünglich geschlossen werden. Mit der Kehrtwende Nebots könnte Regionspräsident Steffen Krach nun doch auf eine eigene Mehrheit bauen.

Nebot: „Das ist ein guter Kompromiss“

„Ich habe immer gesagt, dass ich mich an einem konstruktiven Lösungsansatz beteiligen möchte“, sagte Nebot im Gespräch mit dieser Zeitung. Die Schaffung eines Ausschusses, der sich mit der Klinikumsreform beschäftigt, sei aus seiner Sicht ein „gewaltiger Schritt“. „Sonst hätten wir überhaupt nicht mehr mitreden können, das wäre dann Sache der Geschäftsführung gewesen“, sagt Nebot. Mit der nun gefundenen Lösung bleibe die Politik „zeitnah am Ball“. „Das ist für mich ein guter Kompromiss“, sagte der 68-Jährige.

Vorangegangenen waren der Ankündigung Gespräche mit Regionspräsident Krach und der SPD-Regionsfraktion. Zu den näheren Inhalten der internen Diskussionen will sich Nebot nicht äußern. „Aber der Dialog hat sich wirklich gelohnt“, beteuert der Laatzener.

Prozess soll politisch begleitet werden

Für den Standort Laatzen sei für ihn besonders wichtig, dass die Notfallversorgung sichergestellt bleibe. „Man muss aufpassen, dass dies nicht nur eine Notaufnahme mit Übernachtungsmöglichkeiten wird, sondern auch eine prä- und poststationäre Versorgungsstruktur aufrechterhalten wird“, sagte Nebot. Es sei wichtig, diesen Prozess politisch zu begleiten. Die geplante Verlegung von Orthopädie, Unfallchirurgie und Neurologie aus Laatzen nach Hannover und Gehrden werde sich zudem über Jahre hinziehen. „Wer weiß, ob man dann nicht wegen der alternden Bevölkerung einen traumatologischen Schwerpunkt in Laatzen behalten muss“, sagt Nebot. Die Behandlung von Frakturen an Oberschenkelhals, Schulter, Hüfte und Knie sei im Alter schließlich wichtig.

Vor Kurzem hatte Nebot, der früher selbst als Pflegedirektor im Klinikum gearbeitet hat, in einem Interview mit dieser Zeitung angekündigt, der Medizinstrategie in der vorliegenden Form nicht zustimmen zu wollen. Nebot forderte dabei insbesondere die Bildung eines eigenen Medizinstrategie-Ausschusses, wie er nun offenbar gebildet wird. Die Entscheidung darüber muss noch die Regionsversammlung treffen. Der Laatzener kündigte seine Bereitschaft an, in dem Ausschuss selbst mitarbeiten zu wollen.

49 führende Angestellte des KRH hatten vor einigen Tagen an die Mitglieder der Regionsversammlung appelliert, für die Medizinstrategie 2030 zu stimmen. Umgekehrt ruft das Pflegebündnis Hannover/Lehrte/Hildesheim für Dienstag zur Teilnahme an einer Protestdemonstration gegen die Reform vor dem Regionshaus auf. Die Demonstration beginnt um 13.30 Uhr, eine halbe Stunde vor Beginn der Sitzung.

