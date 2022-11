﻿Hildesheimer Straße: Autofahrer in Laatzen stecken in der Staufalle

Geduld war am Sonnabend auf der Hildesheimer Straße in Laatzen gefragt: Viele Autofahrer und Autofahrerinnen wussten offenbar nichts von der dortigen Vollsperrung. Die Folge waren lange Staus. Achtung: Die Blockade gilt noch für zwei Wochen – und es gibt Umleitungen über die Karlsruher Straße.

Alt-Laatzen. Die Vollsperrung seit Freitag, 18. November, gilt für zwei Wochen: Die Hildesheimer Straße ist auf Höhe der Stadtgrenze Hannovers in Richtung Norden für Kraftfahrzeuge tabu. Der Grund dafür sind laut der Stadt Laatzen Kanalbauarbeiten. Die Baustelle führte am Sonnabendmittag in Laatzen in der entgegengesetzten Richtung, von der Straße Auf der Dehne bis zur Kreuzung Münchener Straße/Neue Straße, zeitweise zu Staus mit rund 600 Metern Länge. Auch bis Hannover-Wülfel staute sich der Verkehr zurück.