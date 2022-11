﻿Laatzener Straße: Wohnanlage für Senioren soll 2025 fertig sein

An der Laatzener Straße in Bemerode entsteht eine Seniorenwohnanlage mit 375 Appartements. Bezirksrat und Bauausschuss haben dem Vorhaben bereits zugestimmt. Wegen Irritationen um geplante Ausgleichsmaßnahmen für gefällte Bäume sah sich die Stadt jetzt noch zu einer Erklärung genötigt.

Großzügige Anlage: Neben der ehemaligen IBM Zentrale an der Laatzener Straße in Bemerode soll eine Seniorenwohnanlage mit 375 Appartements entstehen.

Hannover. Neben der ehemaligen IBM-Zentrale an der Laatzener Straße in Bemerode soll eine Seniorenwohnanlage mit 375 Appartements entstehen. Politisch ist das Bauvorhaben auf gutem Weg, sowohl der Stadtbezirksrat Kirchrode-Bemerode-Wülferode als auch der Bauausschuss der Stadt haben dem Vorhaben grundsätzlich schon zugestimmt. Erklärungsbedarf forderte die Stadt in der jüngsten Sitzung des Stadtbezirksrates dazu, dass Hannover Celle ein Stück Wald schenken würde – als Ausgleich für den nötigen Abriss von Bäumen auf dem geplanten Gelände in Bemerode.

Das Areal an der Laatzener Straße ist schon länger verwaist, und so hat sich im Laufe der Jahre eine Art Waldbewuchs entwickelt, den die Region Hannover als zuständige Waldbehörde tatsächlich als Wald eingestuft hat. Heißt im Ergebnis: Laut der Baumschutzsatzung dürfe die Stadt nicht an verschiedenen Stellen Ersatzbäume pflanzen, sondern müsse den Wald auf einer zusammenhängenden Fläche neu anpflanzen. „Dafür gibt es keine Fläche im Stadtgebiet“, sagte Matthias Fabich von der Stadtbezirksplanung Bauen. Immerhin geht es um gut 3000 Quadratmeter, auf denen der Waldbewuchs über die Jahre entstanden ist.

Eine parkähnliche Landschaft auch für die Öffentlichkeit

Aufgeforstet werden soll nun in Hermannsburg im Landkreis Celle auf einem Acker. Denn dort ist Platz. Die Kosten trägt der Betreiber der geplanten Seniorenwohnanlage, das ist die Rosenhof-Gruppe. Das sei einvernehmlich bereits geklärt, sagte Fabich. Die Anlage entsteht zum größten Teil auf einem unbebauten Grundstück mit Parkplätzen. Etwas Grün gibt es auch, das in eine parkähnliche und öffentlich zugängliche Landschaft umgewandelt werden soll. Umgesetzt wird das Bauvorhaben von der GGH-Grundstücksgesellschaft Hannover mbH.

Der Neubau umfasst knapp 10.000 Quadratmeter Grundfläche und teilt sich in drei Gebäudeteile auf. © Quelle: Rosenhof GmbH

Der Neubau umfasst knapp 10.000 Quadratmeter Grundfläche und teilt sich in drei Gebäudeteile auf: in einen länglichen und einen U-förmigen Bau mit Innenhof, die durch einen dritten Baukörper miteinander verbunden werden. Das Gebäude im Westen parallel zum Straßenverlauf Katzenwinkel erhält bis zu fünf Vollgeschosse, die anderen Gebäude sind niedriger. Das gesamte Gelände ist etwa 32.600 Quadratmeter groß und liegt zwischen den Straßen Im Buchenfelde, Katzenwinkel, Enthorststraße und Laatzener Straße.

Die Rosenhof-Gruppe plant eine Anlage mit etwa 375 Heimapartments sowie eine Pflegestation mit rund 60 Plätzen. Darüber hinaus sind Räumlichkeiten etwa für eine Arztpraxis vorgesehen. Die Seniorenanlage ist über eine neu geplante Zufahrt von der Laatzener Straße aus zu erreichen. Im Erdgeschoss befinden sich unter anderem ein Restaurant, ein Musikzimmer, ein Lesezimmer, ein Billardraum, ein Internet- und Fernsehraum sowie Toiletten. Das Restaurant samt Außenbereich ist öffentlich und soll somit auch der Nachbarschaft zur Verfügung stehen.

Baubeginn nächstes Jahr – Fertigstellung soll 2025 sein

Im westlichen Gebäuderiegel ist im Erdgeschoss die Pflegestation untergebracht, im östlichen Teil befinden sich die Apartments. Alle Apartments verfügen über Terrassen oder Balkone, sie sind als Ruhezonen konzipiert und öffentlich nicht zugänglich. Im Untergeschoss des Gebäudes befinden sich ein Gymnastikraum, ein Schwimmbad, eine Umkleide, ein Bastelraum, eine Waschküche, ein Hauslager, Abstellräume sowie etwa 76 Tiefgaragenstellplätze.

Die Anlage ist mit dem öffentlichen Nahverkehr über die Stadtbahnhaltestelle Krügerskamp der Linie 6 erreichbar. Geplanter Baubeginn ist nach Angaben der Gesellschaft im ersten Quartal 2023, die Fertigstellung zwei Jahre später.

Von Andreas Voigt