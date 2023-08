Weil er sich über den Lärm beschwerte: Jugendliche greifen Anwohner an und verletzen ihn mit Messer

Hannover. Tritte, Schläge und dann ein Angriff: Weil er sich über den Lärm beschwerte, haben Jugendliche nach Angaben der Polizei einen Anwohner in Bemerode mit einem Messer angegriffen. Der Mann musste im Krankenhaus behandelt werden.

Nach Angaben der Polizei meldete ein Anwohner eine Ruhestörung in einem Innenhof an der Straße Kattenbrookstrift gegen 1.55 Uhr. „Die saßen dort zusammen und waren lauter, als zu dieser Uhrzeit von den Anwohnern erwünscht“, sagt Michael Bertram von der Polizeidirektion Hannover. Die Polizei machte sich auf den Weg, doch unterdessen ging ein anderer Anwohner nach Angaben des Sprechers in den Innenhof und sagte den Jugendlichen, sie sollten nicht so laut sein.

Bemerode: Jugendliche attackieren Anwohner

„Diese reagierten jedoch alles andere als einsichtig: Zwei der fünf Jugendlichen stürmten nach einem kurzen Wortgefecht plötzlich auf den 32 Jahre alten Anwohner zu und griffen ihn an“, so Bertram. Sie schlugen und traten den Mann, der schließlich zu Boden ging. „Als er sich gerade wieder aufgerichtet hatte, ergriffen die drei männlichen Täter sowie zwei Begleiterinnen die Flucht“, so der Sprecher. Kurz darauf bemerkte der 32-Jährige eine blutende Wunde, die sich als Messerstich herausstellte.

Anwohner meldet Lärmbelästigung: Als die Polizei eintraf, sprach der Verletzte die Beamtinnen und Beamten an. © Quelle: HAZ

Als er sich auf den Weg ins Krankenhaus machen wollte, bemerkte er die inzwischen eingetroffene Polizei und sprach die Einsatzkräfte an. Die suchten nach Angaben des Sprechers sofort nach den Jugendlichen, allerdings ergebnislos. „Der Mann konnte eigenständig ins Krankenhaus und wurde dort ambulant behandelt“, so Bertram.

Polizei sucht Zeugen der Attacke

Der 32-Jährige konnte zwei Angreifer näher beschreiben: Sie sollen stämmig und etwa 1,80 Meter groß sein. Beide hatten nach Angaben des Zeugen einen dunklen Teint und kurze schwarze Haare. Sie sollen zwischen 16 und 18 Jahre alt gewesen sein. Einer der Angreifer trug eine schwarze Hose, ein schwarzes T-Shirt und trug eine Sonnenbrille. Der andere trug eine schwarze Hose und weißes T-Shirt.

Zeugen die Hinweise zu der Attacke oder der Gruppe geben können, werden gebeten, sich beim Polizeikommissariat Hannover-Döhren unter Telefon (0511) 1093615 zu melden.

