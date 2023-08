﻿Unverständnis für Klage: Anwohner fühlen sich von Lautstärke des Maschseefests nicht gestört

Hannover. Beim Blick von den Balkonen von Thomas Tönjes (64) und Sören Bühler (51) sind die Zelte und Buden des Maschseefests selbst durch das üppige Geäst der Bäume davor sichtbar. Näher am Veranstaltungsort als die beiden kann man nicht wohnen. Das heißt auch: Mehr Lautstärke durch das Fest als Tönjes und Bühler, beide Unternehmer, dürften kaum andere Anwohner abbekommen.

Doch obwohl die beiden nur eine Straße von der Maschseepromenade am Ostufer trennt – die Geräusche vom Fest nehmen sie nach eigenem Bekunden nicht als störend wahr. „Die Lautstärke ist wirklich alles andere als dramatisch“, sagt Sören Bühler, der es sogar genießt, wenn er in seiner Wohnung der Musik vom See lauschen kann. Fast wortgleich äußert sich Tönjes: „Das Maschseefest ist von der Lautstärke nichts gegen andere Events wie Konzerte von Pink und Rammstein in der Vergangenheit.“

Beste Lage: Thomas Tönjes genießt die Geräuschkulisse des Maschseefests. © Quelle: Irving Villegas

Unverständnis für Klage: Viele Anwohner sind frustiert

Dementsprechend gefrustet reagieren die beiden Anwohner auf die eingereichte Klage gegen die Lärmschutzregelungen, die das Maschseefest vorzeitig stoppen könnte. „Hannover hat bei Kulturangeboten noch deutlich Luft nach oben, da sollten wir Veranstaltungen wie das Maschseefest einfach mal genießen“, meint Bühler. Wie auch Tönjes hat er kein Verständnis für Beschwerden – insbesondere wegen der kurzen Dauer der Veranstaltung. „Für die knapp drei Wochen kann man das einfach mal ertragen – oder eben für die Zeit wegfahren“, sagt Tönjes mit Bestimmtheit. Beide Anwohner würden sich sogar eine längere Dauer des Maschseefests wünschen.

Trotz Lärm am Wochenende: Alice-Kate Middleton hält eine vorzeitige Absage des Maschseefests nicht für notwendig. © Quelle: Jasper Bennink

Unterschiedliche Lärmpegel: Auch Windrichtung kann entscheidend sein

In die gleiche Kerbe schlagen andere Anwohnerinnen und Anwohner im Umkreis. Die 22-Jährige Alice-Kate Middleton hat zwar mehr Probleme mit der Lautstärke als Tönjes und Bühler. Vor allem an den Wochenenden sei die Geräuschkulisse in der Geibelstraße teilweise „schon echt krass“. Vor allem stören sie betrunkene Gäste auf dem Weg zur U-Bahn-Station, die ihre Wohnung passieren. Eine vorzeitige Absage des Maschseefests hält sie dennoch nicht für gerechtfertigt.

Bedeutend für Hannover: Für Bianca S. ist das Maschseefest ein wichtiges Kulturevent. © Quelle: Jasper Bennink

Bianca S. (53) und Oliver Hartmann (53) mit seinem Sohn Aaron (9) scheinen als Bewohner von Wohnungen in Parallelstraßen zur Promenade von günstigen Windverhältnissen zu profitieren. „Ich höre nichts von dem Lärm, selbst mit offenen Fenstern“, sagt Bianca S. Für sie ist das Maschseefest eine wichtige Veranstaltung, die gut fürs Image der Stadt ist.

Klar fällt daher der Wunsch der 53-Jährigen aus. „Ich wünsche den Betreibern noch ein gutes und ertragreiches restliches Event“, sagt sie.

