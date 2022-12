﻿„Wir wurden heruntergespart“: Darum ist die Lage an den Kinderkliniken in Hannover so dramatisch

Keine freien Betten, zu wenig Personal. Die aktuelle Lage an den Kinderkliniken auch in Hannover ist extrem besorgniserregend. Das hat nach Ansicht von Experten einen einfachen Grund: In den vergangenen Jahren wurde bei der Kindermedizin zu sehr gespart, sagt ein ehemaliger Chefarzt.

Komplett belegt: Die Lage in den Kinderkliniken, wie hier in der MHH, ist dramatisch.

Hannover. Die Zustände in den Kinderkliniken wie zum Beispiel im Kinderkrankenhaus Auf der Bult oder in der Kinderklinik der Medizinischen Hochschule Hannover (MHH) sind dramatisch. Das Respiratorische Synzytial-Virus (RS-Virus) führt zu teilweise schweren Krankheitsverläufen. Besonders heftig betroffen sind Frühgeborene, Säuglinge, Kleinkinder und Kindern mit Vorerkrankungen – und sie müssen bei schweren Verläufen in den Kinderkliniken behandelt werden, häufig auf den Intensivstationen.

Kinderärzte müssen derzeit viel telefonieren, um für kleine Patienten noch einen Platz in einer Klinik zu finden. Der hannoversche Kindermediziner Thomas Buck berichtet, dass er vor wenigen Tagen 40 Minuten Telefonate führen musste, bis er für einen sechs Monate alten Säugling mit einer lebensbedrohlichen Hirnhautentzündung einen Platz auf einer Kinderintensivstation gefunden hatte.

Personalmangel: Nicht alle Betten sind verfügbar

Zwar ist eine Welle mit RS-Erkrankungen im Herbst und Winter nichts Außergewöhnliches. Aber wegen der Corona-Schutzmaßnahmen der vergangenen Jahre haben sich Kinder seltener mit dem RS-Virus angesteckt – und jetzt kommt es zu vermehrten Ansteckungen. Betroffen sind jetzt deutlich mehr Kinder, weil sie die Infektion gewissenermaßen nachholen, erklären die Kindermediziner. Deshalb sind die Kinderkrankenhäuser voll. Aber nicht alle Betten sind belegt.

Denn: Auch in den Kinderkliniken gibt es einen Mangel an Pflegepersonal. Und wenn Stellen nicht besetzt werden können, müssen Betten stillgelegt werden. Auch unter den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern gibt es wegen Corona und der Grippewelle viele krankheitsbedingte Ausfälle. Hinzu kommt, dass die Pflegekräfte und Ärztinnen und Ärzte, die noch im Dienst sind, von den vergangenen Tagen und Wochen erschöpft sind.

Kein Bett frei: Auch in der Intensivstation der Bult sind alle Betten belegt. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Ein Beispiel: Die Kinderklinik der MHH hat bei einer Gesamtzahl von 217 Betten 44 Betten auf der Intensivstation. Allerdings können dort derzeit nur 32 Intensivbetten genutzt werden, wegen Personalmangels. Und die Betten sind derzeit alle belegt. Schlagzeilen machte vor Kurzem der Fall eines Kleinkindes, das mit einem RS-Virus von der MHH in eine Magdeburger Kinderklinik geschickt werden musste – in Hannover war kein Bett mehr frei.

Ähnlich ist auch die Situation im Kinderkrankenhaus Auf der Bult. Alle zehn betreibbaren Intensivbetten sind derzeit belegt, weitere zwei müssen wegen Personalmangels frei bleiben. Die Deutsche Interdisziplinäre Vereinigung für Intensiv- und Notfallmedizin (Divi) spricht von bundesweit sogar 40 Prozent der Kinderintensivbetten, die allein aufgrund fehlender Pflegekräfte nicht betrieben werden können. Der Oberarzt der Kinderintensivmedizin an der MHH, Michael Sasse, hatte in diesem Zusammenhang gesagt: „Kinder sterben, weil wir sie nicht mehr versorgen können.“

„Von Infektionswelle in die Knie gezwungen“

„Das ist nur eine Infektionswelle, und da kann es doch nicht sein, dass wir so in die Knie gezwungen werden“, sagt Kinderarzt Buck. Er sei „völlig fassungslos“. Es müsse sich dringend etwas ändern, denn es zeige sich, dass „das System auf Kante genäht ist“.

In den vergangenen Jahren drei Jahren ist die Zahl der Betten in Kinderkliniken in Niedersachsen konstant geblieben, zuvor habe es aber einen „dramatischen Abbau“ gegeben, wie Burkhard Rodeck berichtet. Er ist Generalsekretär der Deutschen Gesellschaft für Kinder- und Jugendmedizin (DGKJ). In Niedersachsen hatte es im Jahr 2012 insgesamt 1534 Betten in Kinderkliniken gegeben, derzeit sind es nur noch 1395, das entspricht einem Minus von 9,1 Prozent.

Notaufnahme der Bult: Derzeit ist kaum Platz für junge Patientinnen und Patienten. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Gleichzeitig gab es in den vergangenen Jahren keine gravieren Veränderungen bei der Zahl der Geburten, zeitweise verzeichneten die Statistiker sogar eine leichte Zunahme in Niedersachsen und in ganz Deutschland. Dazu kommt eine große Zahl von Flüchtlingen, viele von ihnen sind mit kleinen Kindern nach Deutschland gekommen. „Die Kinderkliniken wurden heruntergespart“, stellt Rodeck fest. Und das trifft jetzt auf eine Situation in der mehr Kinder in die Kliniken kommen.

Finanzierung über Fallpauschalen als Problem

Schon lange werde in die Krankenhäuser in Niedersachsen nicht mehr ausreichend investiert, erklärt Rodeck, der jahrelang Chefarzt einer Kinderklinik in Osnabrück war. Denn das Land komme seinen Verpflichtungen für dringend notwendige Neubauten und Sanierungen nur unzureichend nach. Ein weiteres Problem ist die Finanzierung über Fallpauschalen. Oft koste die Behandlung von Patienten mehr, als durch die Pauschale zurückkommt. Ein Krankenhaus erreiche dann nur ein positives Ergebnis, wenn es beim Personal spare, sagt Rodeck.

Viele Fallpauschalen berücksichtigten zudem nicht den höheren Personalaufwand, den Kinderkliniken haben, erläutert der ehemalige Chefarzt. Beispielsweise, wenn einem dreijährigen Kind ein venöser Zugang gelegt werden muss. „Da haben Sie die Mama, die das Kind beruhigt, eine weitere Pflegekraft, die den Arm des Kindes festhält, den Arzt oder die Ärztin, die den Katheder setzt, und eine Pflegekraft, die die Mama beruhigt“, berichtet er. Der personelle Aufwand in einer Kinderklink sei einfach viel höher.

Kinderklinik braucht viele Spezialisten

Das gilt auch für die Ärztinnen und Ärzte. In den Krankenhäusern für Erwachsene sei alles klar in unterschiedlichen Abteilungen oder Kliniken geregelt. Eine Kinderklinik benötige dagegen besondere Spezialisten aus unterschiedlichen Bereichen, wie zum Beispiel speziell ausgebildete Unfallchirurgen, Internisten oder Onkologen. Auch das sei ein Kostenfaktor.

Immerhin sei der durch die derzeitige Krise der langjährige Hilferuf der Kinderklinken und der Kindermediziner jetzt in Berlin angekommen, sagt der Generalsekretär der DGKJ. Gesundheitsminister Karl Lauterbach (SPD) sei der erste zuständige Minister, der nicht diskutiere, sondern versuche, das Problem zu lösen. Die jeweils 3oo Millionen Euro, die Lauterbach den Kinderkliniken im nächsten und im übernächsten Jahr geben will, seien erst einmal eine Notlösung, meint Rodeck. Er hofft aber, dass bald das Ende der Finanzierung der Kinderkliniken über Fallpauschalen kommt. Denn diese Klinken könnten die Belegung der Betten nicht wie die anderen Krankenhäuser über planbare Operationen steuern, die im Notfall einfach abgesagt werden können. Dagegen wisse man bei Kindern viel seltener schon im Vorfeld, wann sie ins Krankenhaus müssen.

Von Mathias Klein