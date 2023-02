﻿Lage im KRH in Hannover: Ärzte verlangen mehr Informationen

Hannover. Angesichts der dramatischen finanziellen Lage des Klinikums der Region Hannover (KRH) fordert die Ärztegewerkschaft Marburger Bund eine deutlich verbesserte Kommunikation mit den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Geschäftsführung und Aufsichtsrat müssten auf Ärzteschaft und Pflegepersonal zugehen und ihnen sagen, wie ihre Zukunftsaussichten seien, sagt der 2. Vorsitzende der Ärztegewerkschaft Marburger Bund in Niedersachsen, Andreas Hammerschmidt. Weil derzeit die Belegschaft im Unklaren über Pläne und Aussichten gelassen werde, sorge das für große Unzufriedenheit, sagt der Mediziner.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Der Marburger Bund sei gesprächsbereit. „Aber wir machen keine Reduzierung von Stellen mit“, betont Hammerschmidt. Beim KRH seien Strukturveränderungen nötig. Allerdings hätten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter beim Regionsklinikum unterschiedliche Interessenlagen, je nach Standort.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Dringender Handlungsbedarf“

Aus Sicht der CDU besteht beim Klinikum dringender Handlungsbedarf. Allerdings müsste es jetzt Transparenz über die Zahlen geben, mahnt Fraktionschef Bernward Schlossarek. Dazu gehörten Daten über die wirtschaftliche Entwicklung der einzelnen Kliniken inklusive einer Darstellung über die Bettenauslastung in den vergangenen Jahren. „Man kann es sich einfach nicht vorstellen, dass die Geschäftsführung in dieser Krisensituation ihres Unternehmens nicht weiß, was in den jeweiligen Klinikstandorten los ist“, betont er. Schlossarek ist auch Mitglied im KRH-Aufsichtsrat.

Hendrik Hoppenstedt, CDU-Bundestagsabgeordneter aus Burgwedel, wirft Regionspräsident Steffen Krach vor, die Debatte um die Umstrukturierung des Klinikums für Eigenwerbung auf Social-Media-Kanälen zu nutzen. Die CDU-Bundes- und Landtagsabgeordneten hätten unter anderem deshalb nicht an einem Gesprächstermin mit Krach zum KRH teilgenommen, sagt er.

SPD: Es gibt noch offene Fragen

Das Klinikum müsse in kommunaler Trägerschaft bleiben und im Wettbewerb bestehen, betont SPD-Fraktionschefin Silke Gardlo. Ob die bisherigen Pläne ausreichten, um das KRH zukunftssicher aufzustellen, werde in ihrer Fraktion noch beraten. Außerdem gebe es noch offene Fragen, wie die Notfallversorgung, die Zukunft einzelner Standorte und die Finanzierung von Investitionen.

Auch die Grünen sind weiterhin für eine finanzielle Unterstützung des KRH durch die Regionsversammlung. „Was wir jedoch nicht leisten können, ist, defizitäre Strukturen zu finanzieren“, schränkt Fraktionschefin Sinja Münzberg ein. Mehrere hundert leer stehende Betten müssten abgebaut werden. Gleichzeitig müsse insbesondere die Notfallversorgung in der gesamten Region deutlich besser aufgestellt werden.