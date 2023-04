﻿Medizinstudium: Knapp 300 angehende Ärzte wollen sich für den Einsatz auf dem Land verpflichten

Für ein Medizinstudium über die Landarztquote in Niedersachsen haben sich nur etwa halb so viele Menschen beworben wie erwartet. Der Hausärzteverband sieht Interesse und Bedarf dennoch bestätigt.

Hannover. Die Bewerbungsphase für die Medizinstudienplätze über die Landarztquote in Niedersachsen ist erfolgreich abgeschlossen. Wie das Gesundheitsministerium mitteilt, haben sich auf die 60 Plätze insgesamt 295 interessierte junge Menschen beworben. Auf jeden verfügbaren Platz kommen damit fast fünf Kandidatinnen und Kandidaten. Laut Ministerium haben sich nach ersten Erkenntnissen ähnlich viele Frauen wie Männer beworben. Eine genaue Auswertung liege aber noch nicht vor.

Verband fordert mehr Studienplätze

Der Hausärzteverband Niedersachsen begrüßt das große Interesse und fordert mehr Studienplätze für die Landarztquote. Zwar seien es weniger Bewerbungen als im Vorfeld von den Regierungsparteien erwartet. „Dennoch hat sich gezeigt, dass mit der fünffachen Anzahl an Anwerbenden pro Platz das Interesse am Hausarztberuf sehr groß ist“, betont der Landesvorsitzende Dr. Matthias Berndt die ersten Ergebnisse aus der Bewerbungsphase.

Studierende, die ab dem kommenden Wintersemester über die Landarztquote ihr Studium der Humanmedizin in Niedersachsen beginnen, verpflichten sich zu einer späteren hausärztlichen Tätigkeit im ländlichen Raum. „Wichtig ist, dass die angehenden Allgemeinmedizinerinnen und Allgemeinmediziner später auch tatsächlich der hausärztlichen Versorgung zur Verfügung stehen werden. Nicht die Abiturnote entscheidet hier, sondern die ernsthafte Motivation und das Interesse der jungen Bewerbenden an einer Tätigkeit als Landarzt“, so Hausarzt Berndt über die engagierten Neueinsteiger.

Zehn Jahre Einsatz auf dem Land

Allerdings betont der Verband, dass die Aktion nur ein erster Schritt sein kann. „Der Hausärztemangel wirft seinen Schatten voraus, wie die aktuelle Bedarfsplanung der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen zeigt“, sagt Berndt. „Wir brauchen noch mehr Nachwuchskräfte, die sich für einen Weg in die Hausarztpraxen entscheiden. Wir fordern daher die weitere Aufstockung der Studienplätze über die Landarztquote.“ Schon diese erste Pilotphase habe gezeigt, „dass Interesse und Potenzial in beträchtlichem Ausmaß vorhanden sind“.

Bei der Landarztquote in Niedersachsen handelt es sich um 60 Studienplätze in der Humanmedizin, die exklusiv für angehende Hausärztinnen und Hausärzte vorgehalten werden. Davon entfallen 15 Plätze je Winter- und Sommersemester auf Göttingen sowie nur zum Wintersemester 18 Plätze auf Hannover und 12 Plätze auf Oldenburg. Über die Landarztquote sollen junge Menschen einen leichteren Zugang zum Medizinstudium bekommen. Im Gegenzug verpflichten sie sich dazu, nach Abschluss des Studiums zehn Jahre als Hausärztin oder Hausarzt in einer Region zu arbeiten, in der Ärzte fehlen. Den Ort legt das Land zusammen mit der Kassenärztlichen Vereinigung Niedersachsen (KVN) fest. So soll die ärztliche Versorgung auf dem Land sichergestellt werden.

Zahl der Hausärzte und -ärztinnen sinkt kontinuierlich

In Niedersachsen fehlen nach Angaben der KVN 546 Hausärzte und Hausärztinnen. Die Lage hat sich damit verschlechtert. 2019 waren noch 355 Hausarztstellen unbesetzt. Besonders betroffen sind in Niedersachsen die Regionen Salzgitter, Delmenhorst, Syke, Cloppenburg und Meppen. Besser ist die Versorgung durch Fachärztinnen und Fachärzte: In Niedersachsen sind 118,5 Stellen unbesetzt, sieben sind es bei den Psychotherapeutinnen und -therapeuten. Für das Jahr 2035 prognostiziert die KVN, dass die Zahl der Hausärztinnen und Hausärzte von aktuell mehr als 5200 auf rund 3750 sinken wird.