﻿Blinde Jüdin aus Hannover: Gedenktafel erinnert in Kirchrode an verfolgte Schülerin

Kirchrode. Die Tafel ist nicht nur mit Buchstaben beschriftet. Sie ist auch mit tastbarer Punktschrift versehen. So können auch Blinde mit den Fingerkuppen dem Schicksal des blinden Mädchens nachspüren, das hier einst zur Schule ging. „Wir erinnern an die jüdische Schülerin Irmgard Weinberg“, heißt es auf der Tafel, die künftig im Eingang des Landesbildungszentrums für Blinde hängen soll. Und weiter: „Sie besuchte unsere Schule bis 1927.“

Mit einer Gedenkfeier in der Aula hat das Landesbildungszentrum an der Bleekstraße jetzt an Irmgard Weinberg erinnert, an die 1911 geborene Tochter eines Schlachters und Viehhändlers aus Hameln. Sie war die letzte von insgesamt sechs jüdischen Schülerinnen und Schülern, die die Einrichtung zwischen 1843 und 1933 besuchten. Etwa ein Jahr lang lebte sie dort im „Mädchenhaus“.

Würdiges Gedenken: Feierstunde für Irmgard Weinberg in der Aula des Landesbildungszentrums für Blinde. © Quelle: Nancy Heusel

Vor rund 20 Jahren hatten Schüler, sensibilisiert durch Besuche in Konzentrationslagern und Gedenkstätten, gefragt, ob es auch an der Landesblindenanstalt einst jüdische Kinder und Jugendliche gegeben habe. Ulrike Krüger und Rolf-Uwe Engel, die dort unterrichteten, stießen daraufhin in alten Dokumente auf den Namen von Irmgard Weinberg.

Flucht nach Argentinien

Nach seiner Zeit in Hannover hatte das Mädchen Anfang der Dreißigerjahre eine Massageschule in Kassel besucht, die es aber abbrechen musste, weil Mitschülerinnen sich weigerten, mit einer Jüdin das Zimmer zu teilen.

Sie wurde fast 100 Jahre alt: Irmgard Weinberg als alte Dame in Argentinien. © Quelle: Nancy Heusel

Mit Gleichgesinnten forschten die Lehrkräfte in Archiven und nahmen Kontakt zu früheren Bekannten der Familie Weinberg auf. Nach jahrelangen Recherchen fanden sie heraus, dass die einstige Schülerin 1939 mit ihrer Familie nach Argentinien geflohen war. Und tatsächlich spürten sie die alte Dame 2006 in einem jüdischen Altenheim bei Buenos Aires auf.

Buchstaben und Punktschrift: Die neue Gedenktafel für Irmgard Weinberg. © Quelle: Nancy Heusel

Irmgard Weinberg hatte lange in der Familie ihrer Schwester gelebt und sich um ihre Nichten und Neffen gekümmert. „Eine berufliche Anstellung hat sie nie gefunden“, sagt Engel. Schülerinnen nahmen damals für die hochbetagte Frau eine Kassette mit deutschen Volksliedern auf, die sie ihr nach Argentinien schickten. Die blinde Dame starb 2011 wenige Tage vor ihrem 100. Geburtstag.

Rabbiner lobt Erinnerungsarbeit

Als Jüdin und Behinderte sei Irmgard Weinberg in der NS-Zeit gleich zweifach verfolgt worden, sagt Schulleiter Martin Baaske. Bei der Gedenkfeier an der Bleekstraße schlug er auch einen Bogen in die Gegenwart und warnte vor heutigem Antisemitismus: „Nur wenn die Erinnerung wachgehalten wird, können sich solche Geschehnisse nicht wiederholen“, sagte er. Passend dazu trugen die Jugendlichen Ben und Josi ein Gedicht vor, das zur Zivilcourage aufrief.

Sie würdigen die Erinnerungsarbeit der Einrichtung: Rabbiner Gabor Lengyel und der frühere Landtagspräsident Jürgen Gansäuer (von links). © Quelle: Nancy Heusel

Der frühere Landtagspräsident Jürgen Gansäuer lobte die „großartige Arbeit“ des Geschichtsprojekts, das er selbst über Jahre begleitet hatte. Gabor Lengyel, Rabbiner der Liberalen Jüdischen Gemeinde, berichtete in einer sehr persönlichen Rede davon, wie durch ähnlich engagierte Nachforschungen vor zwei Jahren in Augsburg das Grab seiner Mutter ausfindig gemacht werden konnte, die 1945 von den Nazis ermordet wurde. Er betonte, welch großen Stellenwert die Erinnerung in der jüdischen Tradition hat.

Künftig im Museum: Die Erinnerungstafel für Irmgard Weinberg. © Quelle: Nancy Heusel

Neben der Tafel im Eingangsbereich soll ein zweites, steinernes Exemplar, das ebenfalls an Irmgard Weinberg erinnert, künftig im kleinen Museum der Einrichtung ihren Platz finden. Zur Erinnerung an ein blindes Mädchen, das fast in Vergessenheit geraten wäre.