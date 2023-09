﻿Evangelische Kirche: Präsidentin Stephanie Springer verlässt Hannovers Landeskirchenamt

Hannover. Für Hannovers evangelische Kirche ist die Personalie ein Paukenschlag: Nach zehn Jahren an der Verwaltungsspitze der größten Landeskirche Deutschlands wechselt Stephanie Springer ins niedersächsische Justizministerium. Die bisherige Präsidentin des Landeskirchenamts wird ihre Stelle dort am 23. Oktober antreten. Mit einem Gottesdienst soll die 56-Jährige am 1. Dezember in der hannoverschen Marktkirche aus dem Amt verabschiedet werden.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sie gehe ohne Streit oder Groll, betont Stephanie Springer: „Nach so vielen Jahren war jetzt einfach ein guter Zeitpunkt, um eine reizvolle neue Herausforderung anzunehmen.“ Ihrer Kirche bleibe sie weiterhin eng verbunden. Hannovers Landeskirche umfasst große Teile Niedersachsens und hat rund 2,3 Millionen Mitglieder.

Im Justizministerium soll Springer künftig als Abteilungsleiterin für den Bereich Justizvollzug zuständig sein. „Die Justiz ist meine alte Heimat – ich freue mich auf die Rückkehr“, sagt die studierte Rechtswissenschaftlerin, die vor ihrem Wechsel in die Kirchenverwaltung zuletzt als Richterin am Oberlandesgericht Celle tätig war.

Nachfolge gilt als offen

Landesbischof Ralf Meister würdigte Springers Engagement: „Mit ihrem juristischen Sachverstand hatte sie entscheidenden Anteil daran, dass unsere Landeskirche eine neue Verfassung bekommen hat, in der das Verhältnis zum Judentum grundlegend neu gefasst wurde.“ Die unter ihrer Ägide vor dem Landeskirchenamt aufgestellte Skulptur Twins des Künstlers Johan Tahon bezeuge die Verbindung zwischen Christentum und Judentum. Springer habe zudem die Voraussetzungen für eine umfassende Verwaltungsreform geschaffen, sagt Meister.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die in Springers Amtszeit erarbeitete Landeskirchenverfassung, die Anfang 2020 in Kraft trat, räumt unter anderem Jugendlichen mehr Beteiligungsmöglichkeiten in der Kirche ein. Sie tritt „jeder Form von Judenfeindlichkeit“ entgegen und definiert das Verhältnis der Kirche zum demokratischen Rechtsstaat neu.

Springers Stelle wird vermutlich erst im kommenden Jahr neu besetzt werden. Bis dahin sollen kommissarisch die Vizepräsidenten Rainer Mainusch und Ralph Charbonnier das Landeskirchenamt leiten. Über die Neubesetzung der Stelle entscheidet der Personalausschuss der Landeskirche. Wer auf Stephanie Springer folgen könnte, gilt derzeit noch als völlig offen.

HAZ