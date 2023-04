﻿Tödliche Messerstiche vor Rewe in Döhren: Sitzt der falsche Mann auf der Anklagebank?

Der 11. Mai 2022: Eine Gruppe Männer trifft sich, sie trinken Alkohol, hantieren mit einem Messer. Unter ihnen ist Vasse R. Der stirbt an jenem Abend durch tödliche Stichverletzungen. Vor Gericht muss sich Maco N. als Angeklagter für die Tat verantworten. Doch hat der 28-Jährige wirklich zugestochen?

Hannover. Am zweiten Verhandlungstag wegen der tödlichen Messerstiche vor dem Rewe-Markt an der Wollebahn in Döhren vom 11. Mai 2022 hat sich der Angeklagte Maco N. zum Hergang eingelassen. Der 28-Jährige muss sich wegen Mordes an Vasse R. am Landgericht Hannover verantworten. Doch es kamen Zweifel auf, ob N. tatsächlich derjenige ist, der mit einem Messer auf das Opfer einstach.