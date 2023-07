﻿Schmuggel von 16 Tonnen Kokain: Lkw-Spediteur will nichts von Drogen gewusst haben

Hannover. Welche Rolle hat der Spediteur S. in der Bande gespielt, die 16 Tonnen Kokain nach Deutschland transportiert hat? Eine Antwort auf diese Frage soll das Verfahren am Landgericht Hannover liefern, das am Donnerstag, 6. Juli, begonnen hat. Einen Tag später äußerte sich der 42-Jährige über seinen Anwalt zu den Vorwürfen. S. soll als Geschäftsführer einer Transportfirma unter anderem die Lkw-Fahrer eingestellt haben, die die riesigen Mengen Koks vom Hamburger Hafen abholen sollten.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

S. bestreitet das allerdings vehement. Er ließ über seinen Anwalt verlesen, weder etwas von illegalen Geschäften noch von der Einfuhr von Drogen nach Deutschland gewusst zu haben. Er habe zwar mit Mitgliedern der Koksbande zu tun – allerdings sei es dabei um legale Tätigkeiten in seiner Funktion als Spediteur gegangen. Auch von den Verstrickungen seiner Partner in die Drogengeschäfte habe er nichts gewusst.

In mehreren Verfahren wurden die zahlreichen Mitglieder der Drogenbande bereits zu Freiheitsstrafen verurteilt. S. und sein Mitangeklagter B. sind die beiden Letzten, gegen die noch Verfahren laufen. Weiter geht es am 31. Juli am Landgericht Hannover.

HAZ