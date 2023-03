﻿Sexueller Missbrauch an Hortkind: Ehemaliger Erzieher muss mehr als drei Jahre in Haft

Drei Jahre und vier Monate Freiheitsstrafe: Wegen sexuellem Missbrauch an einem Schutzbefohlenen ist ein 29-jähriger ehemaliger Erzieher vom Landgericht Hannover verurteilt worden. Ein Berufsverbot verhängte das Gericht aber nicht.

Hannover. Das Landgericht Hannover hat einen ehemaligen Erzieher wegen sexuellem Missbrauch an einem damals Zehnjährigen verurteilt. Die Jugendkammer verhängte eine Freiheitsstrafe von drei Jahren und vier Monaten. Der 29-Jährige hatte in einem Hort in Bemerode gearbeitet. Dort kam es auch zu den Übergriffen. Brisant: Bis zum letzten Verhandlungstag kannten die Eltern des Opfers nicht alle Details des Missbrauchs. Ein Berufsverbot hat der Richter gegen den Verurteilten nicht verhängt – ein Eintrag ins Bundeszentralregister ist diesem aber sicher.

Ein Kollege filmte, wie der 29-Jährige sexuelle Handlungen an dem Hortkind in einem Gebüsch vor der Kita ausübte – und informierte die Leitung der Einrichtung. So kam der Fall ins Rollen. Über mehrere Monate habe sich aus einem engen, aber platonischen Verhältnis eine sexuelle Komponente „im Einvernehmen“ entwickelt, sagte der ehemalige Erzieher vor Gericht aus.

Doch Kinder können keine Einwilligung zu sexuellen Handlungen geben – sie verstehen diese aufgrund ihres Alters noch nicht. „Es war ihm sichtlich unangenehm, über das Thema zu reden, er stotterte, und seine Körperhaltung wurde abwehrend“, sagte der Polizist, der die Vernehmungen geführt hatte, im Zeugenstand. Schließlich habe der Junge gesagt „Geheimnis ist Geheimnis“.

Eltern kannten die Details bis zum letzten Prozesstag nicht

Am letzten Prozesstag im Verfahren gegen den 29-Jährigen hörte das Gericht noch einen Zeugen an. Der Polizist berichtete von Taten „im dreistelligen Bereich“ – die Eltern des Kindes im Zuschauerbereich reagierten entsetzt. Dieses Detail war ihnen bis dahin nicht bekannt. „Es gab lediglich ein Gespräch mit der Hortleitung kurz nach dem Bekanntwerden des Vorfalls“, sagte die Mutter. „Wahrscheinlich war der Leitung das Ausmaß noch nicht bewusst.“ Der vorsitzende Richter ermahnte den Vater während der Verhandlung mehrfach – und verhängte schließlich ein Ordnungsgeld, als dieser bei der Bemerkung des Verteidigers, „eine Traumatisierung sei nicht feststellbar“, auflachte.

„Das macht es jetzt auch nicht mehr gut, die Erinnerungen für ihn und die ganze Familie bleiben ein Leben lang“, sagte der Vater in der Gerichtspause vor der Urteilsverkündung über die Auswirkungen der Tat auf seinen Sohn. Auch seine anderen Kinder gingen in die Schule und in die Kita, der sexuelle Missbrauch bleibe bei ihnen immer im Hinterkopf.

Kein Berufsverbot, aber Registereintrag

Ein von der Staatsanwaltschaft gefordertes Berufsverbot sprach der vorsitzende Richter nicht aus. Denn der Bundesgerichtshof (BGH) sieht bei nicht vorbestraften Tätern ohne eindeutige pädophile Neigung ein solches Verbot kritisch. Eine derartige Neigung des 29-Jährigen hatte sich im Verfahren nicht bestätigt. „Eigentlich möchte der Angeklagte eine dauerhafte Beziehung mit einem erwachsenen Mann eingehen“, sagte der Richter in der Urteilsbegründung. Dennoch werde der ehemalige Erzieher keinen Job mehr in seinem alten Beruf finden, da die Straftat im Bundeszentralregister eingetragen wird.

Für fünf Fälle des sexuellen Missbrauchs eines minderjährigen Schutzbefohlenen muss der 29-Jährige nun ins Gefängnis. Zusätzlich legte der Richter dem Verurteilten nahe, zügig das Angebot einer Sozialtherapie im Strafvollzug anzunehmen: „Für Sie persönlich wäre das wünschenswert, und es ist auch dringend erforderlich.“ Mit dem Strafmaß folgte der Richter dem Plädoyer der Staatsanwaltschaft. Das Urteil ist am Freitag, 24. März, ergangen.