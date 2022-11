﻿Schläge in Langenhagener Werkstatt: Frank Hanebuth und Hells Angels wieder vor Gericht

Im April 2018 haben Frank Hanebuth und weitere Hells Angels einem Werkstattbesitzer in Langenhagen einen Besuch abgestattet – es kommt zu Schlägen. Dafür hatte das Amtsgericht Hannover bereits Geldstrafen verhängt, doch Verteidiger und Staatsanwaltschaft gingen in Berufung. Jetzt muss das Landgericht neu entscheiden.

Hannover. Rockerboss Frank Hanebuth und vier weitere Hells Angels stehen ein zweites Mal vor Gericht in Hannover: Die fünf Männer stellen sich derzeit dem Berufungsverfahren um den verprügelten Besitzer einer Werkstatt in Langenhagen im April 2018. In erster Instanz gab es dafür jeweils Geldstrafen im vierstelligen Bereich. Doch sowohl Verteidiger als auch Staatsanwaltschaft waren nicht mit den Urteilen einverstanden. Auch eine Einigung im Vorfeld scheiterte. Also kommt es nun zur Neuauflage am Landgericht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Trotz der schlechten Vorzeichen unternahm die Vorsitzende Richterin Karin Goldmann am Montag einen zweiten Gesprächsvorstoß – was jedoch in stundenlangem Justizgeplänkel endete. Also tauchte die Kleine Strafkammer parallel in die Beweisaufnahme ein. „Das Verfahren ist doch ein Witz“, entfuhr es Hanebuth zwischen zwei Zeugenaussagen, als die Geschehnisse vom 19. April 2018 erneut durchgegangen wurden. Damals statteten der 58-Jährige und die übrigen Angeklagten im Alter von 37 bis 49 Jahren dem Kfz-Werkstattbesitzer Tomasz T. einen Besuch ab.

Hanebuth-Prozess: Ging es um Schutzgeld?

Videoaufzeichnungen belegen, dass der 43-Jährige T. von Tadeusz G. einen Schlag abbekam. Dazu setzte es zwei Ohrfeigen, und T. wurde mehrfach gestoßen. Die anderen Höllenengel verfolgten alles mit etwas Abstand, griffen aber nicht ein. Angeblich ging es um bis zu 2500 Euro Schutzgeld. Im Nachgang folgte unter anderem eine Durchsuchung in Hanebuths Haus. Der 58-Jährige bestritt die Vorwürfe von Anfang an. Gegen einen sechsten Beteiligten wurden die Ermittlungen sogar zuvor gegen eine Geldbuße eingestellt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

2020 verurteilte das Amtsgericht G. wegen Körperverletzung und Nötigung zu 5400 Euro Strafe. Hanebuth erhielt wegen Beihilfe sowie wegen Verstoßes gegen das Waffengesetz – bei der Razzia wurden Patronen entdeckt – eine Geldstrafe von 4000 Euro. Jens B. und Ali A. sollten jeweils 1200 Euro beziehungsweise Reza Z. 1500 Euro zahlen. Die angebliche Schutzgelderpressung sowie eine gemeinschaftliche Körperverletzung war aber für das Gericht nicht ersichtlich.

Es ist voll: Frank Hanebuth (Zweiter von rechts) mit vier weiteren Hells Angels und ihren Anwälten. © Quelle: Christian Behrens

Werkstattbesitzer geschlagen – Opfer schweigt

Auch in der Neuauflage des Prozesses bleibt das schwierig. Tomasz T. verweigerte jegliche Auskunft – unter anderem, weil er nach dem ersten Prozess wegen Falschaussage selbst in den Fokus der Justiz geriet. Denn: Anfangs hatte der 43-Jährige zu Protokoll gegeben, seine Ex-Freundin habe offene Geldforderungen gehabt. Daraus wurde später das angebliche Schutzgeld. Bei einer dritten Aussage teilte T. der Polizei laut einem Beamten mit, "es war eine Verwechslung, und nun sei alles wieder gut". Schon 2020 berief der Werkstattbesitzer sich auf Gedächtnislücken.

Tadeusz G. wiederum sagte erneut, vielmehr er sei eine Woche zuvor von dem 43-Jährigen T. und Begleitern bedroht worden. Deshalb habe er Hanebuth und Freunde als Unterstützung mitgenommen. „Wir sind da gewesen, damit es ruhig bleibt“, sagte auch der Rockerboss. Bei einer späteren Durchsuchung fand die Polizei in T.s Werkstatt Schusswaffen und Hehlerware, er soll zudem Schießübungen auf dem Gelände gemacht haben. Somit bleiben laut Richterin Goldmann erneut die Videoskameras das „Kernstück“, die sehr wahrscheinlich eine Sache aufzeichneten, „die vielleicht nicht gezeigt werden sollte“.

Lesen Sie auch

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Plädoyers und Urteil am Donnerstag

Und nach rund vier Stunden Verhandlung ergab sich überraschend doch eine Übereinkunft: Auf Vorschlag der Kammer zogen die Verteidiger ihre Berufung zurück, der Staatsanwalt beschränkte sich im Gegenzug auf gefährliche Körperverletzung als Vorwurf. In Aussicht stehen nun Geldstrafen für alle. Hauptargument: Bei einem sonst aufwendigen Prozess sei der Ausgang laut Goldmann „in alle Richtungen offen“ – positiv wie negativ für beide Seiten. Plädoyers und Urteil folgen am Donnerstag.