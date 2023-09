Versuchter Mord

Roman P. ist am Landgericht Hannover wegen versuchten Mordes angeklagt. Der 55-Jährige soll am Neujahrstag Feuer in einem Haus am Jasminweg gelegt haben. Die Bewohner, darunter eine Familie mit Kleinkind, konnte sich gerade noch retten. Hinter der Brandstiftung steckt offenbar eine Beziehungstat.

WhatsApp Facebook Twitter WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket Share-Optionen öffnen Share-Optionen schließen Mehr Share-Optionen zeigen Mehr Share-Optionen zeigen WhatsApp Facebook Twitter LinkedIn Xing Mail Pocket