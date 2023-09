﻿War doch ein Messer im Spiel? Neuer Zeuge taucht überraschend im Prozess um Schüsse an Haltestelle Fiedelerstraße auf

Hannover. Wenn das Klicken der Kameras verstummt und die Richterinnen und Richter jeden Moment eintreten könnten, wird es manchmal ganz still in einem Gerichtssaal. Dann ist nur noch das Atmen der Anwesenden zu hören. In Saal 127 des Landgerichts Hannover, wo der Prozess um die tödlichen Schüsse an der Haltestelle Fiedelerstraße weitergeht, ist es das schwere Atmen aus den Reihen der Familie des getöteten Filippo S. Doch für die Angehörigen des Opfers könnte das Verfahren nicht so schnell vorbeigehen wie erwartet: Am Mittwoch, 27. September, einen Tag vor dem geplanten Prozessende, tritt ein weiterer Zeuge auf – und die Geschichte, die er erzählt, könnte erstmals die Version des Angeklagten stützen, in Notwehr gehandelt zu haben.

Hamada K. hatte zu Beginn des Prozesses verlauten lassen, dass er von Filippo S. und dessen jüngerem Bruder an der Haltestelle Fiedelerstraße plötzlich und brutal attackiert worden sei. Erst später habe er auf sein späteres Opfer geschossen – und zwar als Filippo S. ein Messer gezogen habe. Nun, mehrere Wochen später, ist wieder von einem Messer die Rede: Der 19-jährige Zeuge, der am Mittwoch verhört wird, berichtet von einer Fahrt zu McDonalds mit einem ominösen Bekannten – und von einem Küchenmesser mit schwarzer Klinge und rotem Griff, das er an der Haltestelle gesehen haben will.

Der Angeklagte Hamada K. beim Prozessauftakt: Er will in Notwehr gehandelt haben. © Quelle: Tim Schaarschmidt (Archiv)

Zeuge: „Der Bruder hat das Messer versteckt“

Mit einem Bekannten, so schildert es der Zeuge, wollte er am Abend des 28. Februar von Laatzen aus zum Essen fahren. Als er an der Haltestelle Fiedelerstraße vorbeigekommen sei, habe er den jüngeren Bruder von Filippo S. gesehen; diesen kenne er aus der Schulzeit. Neben dem Bruder habe ein Mann auf dem Boden gelegen. Er habe dem Bruder sein Shirt gegeben, „damit er das auf die Wunde drückt“, berichtete der Zeuge. Da habe er neben dem Verletzten auf dem Boden das Messer gesehen. „Ich guck ihn an, er guckt mich an.“ Der Bruder habe die Waffe „vor sich geschoben und das Messer versteckt“, so der 19-Jährige weiter. „Dann kam schon die Polizei, und dann meinte er, ich soll gehen.“

Die anderen Beteiligten und auch die Öffentlichkeit fragten sich sicher, „ob man Ihnen das so glauben kann“, sagte der Anwalt von Hamada K. zu dem Zeugen. Denn von dem Fahrer des Audi, mit dem der 19-Jährige angeblich an der Haltestelle angehalten hatte, hat er nach eigenen Angaben weder den Nachnamen noch eine Telefonnummer oder eine andere Kontaktmöglichkeit. Der Vorsitzende Richter wollte wissen, warum sich der Zeuge nicht schon zuvor an die Polizei gewandt habe. Er habe erst spät von dem mutmaßlichen Verbrechen gelesen, antwortete der Zeuge. Dann sei er Anfang August zum Gericht gegangen und dort zufällig den Verteidigern von Hamada K. begegnet.

Bruder: „Es war kein Messer da, es war nie ein Messer da“

Der Bruder von Filippo S. bestätigte, dass der 19-Jährige am Abend des 28. Februar an der Haltestelle gewesen war. Auch, dass dieser ihm ein Shirt gereicht habe, wisse er noch. „Ich weiß, dass ich mit irgendwas gedrückt habe.“ Dann aber atmet der Bruder schwer auf. „Ich find’s schade, dass man lügt“, sagt er und fügt hinzu: „Es war kein Messer da, es war nie ein Messer da.“

Trauer im Gerichtssaal: Angehörige des Getöteten haben ein Bild mitgebracht. © Quelle: Tim Schaarschmidt (Archiv)

Das Gericht will den Hinweisen weiter nachgehen und noch den Bruder des Zeugen hören. Diesem will der 19-Jährige am gleichen Abend von den Geschehnissen erzählt haben. Auch weitere Zeuginnen und Zeugen sollen erneut gehört werden. Das Verfahren wird am Donnerstag, 27. September, fortgesetzt. Vorsichtshalber hat das Gericht einen weiteren Termin für Mitte Oktober festgelegt.

Der Zeuge, der so überraschend auftauchte, wurde zuvor entlassen. Mehrere Meter vom Gericht entfernt wartete er offenbar noch – auf Zuschauerinnen und Zuschauer, die wohl zu dem Angeklagten Hamada K. gehören.

