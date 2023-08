Landgericht Hannover

Prozessauftakt am Landgericht: Hamada K. wurde am Dienstag, 1. August, auf die Anklagebank geführt. Der 22-Jährige soll Ende Februar einen 34-Jährigen an der Fiedelerstraße erschossen haben. Der junge Mann schweigt vor Gericht – will aber nun doch bei der Polizei aussagen.

