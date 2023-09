﻿Landgericht Hannover: Vater des getöteten Fabian soll am Montag aussagen

Hannover. Warum musste der kleine Fabian aus Barsinghausen sterben? Das ist die Frage, auf die sich so viele eine Antwort wünschen. Angeklagt ist neben dem 33-jährigen Stahlbauer Daniel G. auch dessen Lebensgefährtin Malgorzata W., die Mutter des Jungen. Der Vorwurf der Staatsanwaltschaft lautet unter anderem auf Mord. Das Paar soll den vierjährigen Jungen zunächst monatelang misshandelt haben. Im Januar soll G. den Jungen dann grausam getötet haben. Die Mutter sei laut Anklage nicht eingeschritten.

Am Montag, 11. September, beleuchtet die Zweite Jugendkammer am Landgericht die familiären Verhältnisse der aus Łódź in Polen stammenden Malgorzata W. Ihre Kinder stammen von unterschiedlichen Vätern. Fabians Vater sowie der Vater seiner älteren Schwester Sonia sollen am Montag als Zeugen vernommen werden und müssen dafür aus Polen anreisen. Beide behaupteten in einer polnischen Zeitung, Malgorzata W. habe die Geschwister gegen den Willen der Väter ins Ausland gebracht.

Fabian aus Barsinghausen: In Familiengrab beigesetzt

Der Vater von Sonia behauptete, er habe sogar Anzeige bei der Polizei erstattet. Geholfen habe es nichts. Es sei den Kindern nicht einmal möglich gewesen, gegenüber den polnischen Verwandten Weihnachtswünsche zu äußern, sagte die Tante des Mädchens. Polnischen Medien zufolge habe die 28-jährige zweifache Mutter den Kontakt in die Heimat weitestgehend abgebrochen. Fabians leiblicher Vater hat den Jungen polnischen Medien zufolge in einem Familiengrab auf dem Friedhof in dem Dorf Burzenin in der Umgebung von Łódź beigesetzt.

Malgorzata W. hatte ihren neuen Lebensgefährten Daniel G. offenbar über die Videoplattform Tiktok kennengelernt und war im Mai 2022 mit ihren beiden Kindern zu ihm gezogen. G. hat selbst drei leibliche Kinder von zwei Ehefrauen. Den älteren Sohn aus der zweiten Ehe soll er ebenfalls schwer misshandelt haben. Seine Ex-Frau soll vor ihm in ein Frauenhaus geflohen sein.

