Ein gemeinsames Abendessen hätte im März dieses Jahres beinahe ein blutiges Ende genommen: Weil ein 58-Jähriger nichts von der neuen Beziehung seiner Tochter wusste, ging der Familienvater mit einem Küchenmesser auf ihren neuen Freund los. Nun muss sich Qays M. vor dem Landgericht Hannover verantworten.

Hannover. Versuchter Totschlag beim gemeinsamen Abendessen: Ein 58-Jähriger muss sich seit Montag, 11. September, vor dem Landgericht Hannover verantworten. Die Staatsanwaltschaft wirft Qays M. vor, er habe am 10. März dieses Jahres den neuen Freund seiner Tochter töten wollen. M. soll mit einem 29 Zentimeter langen Küchenmesser versucht haben, dem Mann am Esstisch in den Hals zu stechen. Das gelang dem Angeklagten nicht. Seit dem Tötungsversuch sitzt er in Untersuchungshaft.