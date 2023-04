﻿Mord vor Rewe in Döhren: Der wichtige Zeuge taucht nicht auf

Landgericht Hannover

Tatort der tödlichen Messerstecherei: Der Rewe an der Wollebahn in Döhren.

Nachdem er bereits am Montag nicht vor Gericht erschienen war, sollte nun ein wichtiger Zeuge zur tödlichen Messerattacke vor dem Rewe in Döhren aussagen. Der Angeklagte hatte ihn in seiner Einlassung für die Tat verantwortlich gemacht. Obwohl der Mann polizeilich vorgeführt werden sollte, tauchte er nicht auf.

