﻿Das müssen Sie zur Wahl wissen: Antworten auf die wichtigsten Fragen

Rund 835.000 Einwohner und Einwohnerinnen der Region Hannover sind bei den Landtagswahlen stimmberechtigt. Wir erklären, was dabei zu beachten ist – und geben Antworten auf die wichtigsten Fragen.

Hannover. An diesem Sonntag fällt die Entscheidung darüber, wer künftig in der Landespolitik in Niedersachsen den Gang der Dinge bestimmt. Unter den rund sechs Millionen Wahlberechtigten in Deutschlands zweitgrößtem Flächenland sind auch knapp 367.000 in der Landeshauptstadt und rund 468.000 in den 20 Umlandkommunen. Laut jüngsten Meinungsumfragen wird es ein knappes Rennen. Jede Stimme zählt – wenn sie denn korrekt abgegeben wird. Fragen und Antworten.

Wer darf überhaupt wählen?