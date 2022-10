﻿„Auch die Nichwähler mitnehmen“: Das sagen HAZ-Leser zum Wahlausgang und den Koalitionsverhandlungen

Leser Norbert Wertheim aus Hannover: „Niederlagen mit Ansage“

Das schlechte Abschneiden von CDU und FDP bei der Landtagswahl überrascht nicht, es waren eher Niederlagen mit Ansage. So führte die CDU praktisch einen Bundestagswahlkampf, statt sich mit Niedersachsen zu beschäftigen, wollte unter anderem „die Ampel“ verhindern – die stand aber gar nicht zur Disposition. Dass dies von der Wählerschaft nicht honoriert wurde, ist daher nicht erstaunlich. Im Ergebnis ist es auch eine Niederlage für CDU-Chef Friedrich Merz, der sich in seinen Auftritten an der Bundesregierung abarbeitete.

Die FDP wiederum verließ in den vorigen Monaten den Bereich ihrer Kernkompetenz (Wirtschaft und Finanzen, Förderung des Mittelstandes, Freiheit und Liberalismus) und wurde in der Öffentlichkeit eher wahrgenommen als Partei, die schwere Waffen in die Ukraine liefern wollte. Das konnte nicht funktionieren und beunruhigte vielmehr.

Letztlich kam die ruhige und unaufgeregte Art von Ministerpräsident Weil besser an, der damit auf einer Linie lag mit Kanzler Scholz, der wiederum durch das Ergebnis bestärkt wurde. Norbert Wertheim, Hannover

Leserin Irene Deseke aus Burgdorf: „Will die FDP noch mehr Federn lassen?“

Hat sich nicht ein Großteil der niedersächsischen Bevölkerung bei der Landtagswahl gegen die FDP und damit ein klares Nein für den Weiterlauf des Atomkraftwerks in Niedersachsen ausgesprochen? Sollen alle vergangenen Proteste gegen Atomkraft und Endlager von Brennstäben umsonst gewesen sein?

Und jetzt will die Bundes-FDP mit aller Gewalt alle verbleibenden Atomkraftwerke weiterlaufen lassen? Will sie noch mehr Federn lassen, mehr geht doch nicht, oder doch? Irene Deseke, Burgdorf

Leserin Andrea Meyer aus Hannover: „Auch die Nichtwähler berücksichtigen“

Es ist gut, wenn Koalitionsverhandlungen zügig ablaufen. Es wäre aber gut, dabei zu berücksichtigen, alle Wähler und Nichtwähler (immerhin 40 Prozent der niedersächsischen Bevölkerung) mitzunehmen. Julia Willie Hamburg und ihre grünen Mitstreiter sollten schnell begreifen, dass sie mit ihren 14 Prozent übers Ziel hinausschießen. „Klarer Regierungsauftrag“ wäre ein anderes Ergebnis. Man stelle sich vor, dass die AfD, die nur 3 Prozent weniger Stimmen erhalten hat, sich auch hinstellte und vom klaren Regierungsauftrag spräche.

Eine gute Regierung macht Politik für die gesamte Gesellschaft. Nur dann gehen mehr Menschen zur Wahl und unterlassen das Protestwählen zugunsten staatsfeindlicher Parteien. Andrea Meyer, Hannover

Leser Wolfram Schumacher aus Wennigsen: „Der Schwanz will mit dem Hund wedeln“

Besonders die FDP interpretiert das Wahlergebnis in Niedersachsen bundespolitisch und sieht einen Legitimationsverlust der Ampelkoalition, weil auch die SPD Stimmen eingebüßt hat. Es ist sicher sinnvoll und legitim, auch über weitergehende Auswirkungen einer Landtagswahl zu diskutieren. Aber deren Ergebnis gleich auf die gesamte Republik hochzurechnen, ist abenteuerlich.

Wenn schon die Bundespolitik einen Einfluss auf diese Wahl gehabt hat, dann sollte sich Christian Lindner selbstkritisch fragen, welchen Anteil er und die FDP an den Problemen der Ampel tragen. Das Wahlversprechen der FDP zur Beibehaltung der Schuldenbremse war trotz nicht absehbarer weltpolitischer Probleme nicht verhandelbar. Der Etikettenschwindel mit Umschichtungen und Sondervermögen sollte die Glaubwürdigkeit der FDP retten. Grundsatzpositionen der Grünen in Sachen Atomausstieg werden ignoriert, ohne die technischen Implikationen eines längeren Betriebs von AKWs zu kennen oder gar zu berücksichtigen.

Bei der Koalition in Berlin hat man den Eindruck, der "Schwanz will mit dem Hund wedeln", und wundert sich, wenn der Wähler das nicht goutiert. Lindner will jetzt "das Profil der FDP schärfen"! Wenn man sich Betrag und Richtung der Abwanderung von FDP-Wählern anschaut, dann stellt sich schon die Frage, mit welchen Mitteln er sein ehemaliges Klientel zurückholen will. Wolfram Schumacher, Wennigsen

Leser Peter Behrens aus Hannover: „FDP-Ausscheiden ist negativ“

Dass Stephan Weil sich trotz der Verluste seiner Partei über sein Verbleiben als Ministerpräsident freut, ist verständlich, bei genauerem Hinsehen muss aber festgestellt werden, dass seine Partei zusammen mit dem grünen Wunschpartner bei einer niedrigen Wahlbeteiligung nur 47,9 Prozent der Stimmen bekommen hat. Die satte Mehrheit für Rot-Grün ergibt sich aus dem Wegfall von 13 Prozent der Stimmen für FDP, Linke und Sonstige aufgrund der Fünfprozentklausel.

Auch ohne FDP-Wähler zu sein, empfinde ich das Ausscheiden der FDP als negativ, da diese Partei für eine zumindest ansatzweise solide Haushaltspolitik steht und nun Utopien, Phantasien und realitätsfernen Projekten Tür und Tor geöffnet sind. Ein Abweichen von der Schuldenbremse ist bereits angekündigt.

Veröffentlichungen in dieser Rubrik sind keine redaktionelle Meinungsäußerung. Wir behalten uns vor, Leserbriefe zu kürzen. Bei allen Einsendungen bitten wir um Angabe der vollständigen Absenderadresse. Wollen auch Sie uns Ihre Meinung mitteilen? Dann schreiben Sie uns auf diesem Weg.

Es bleibt zu hoffen, dass einige in der SPD die Grundsätze demokratischen Handelns berücksichtigen, auch die Anliegen der Menschen zu berücksichtigen, die nicht mit Rot-Grün einverstanden sind, und die Lehre aus dem letzten Jahrhundert beherzigen, dass eine subventionierte Wirtschaft Inflation hervorbringt, die letztlich zum Zusammenbruch von Wirtschaft und System führt. Peter Behrens, Hannover

