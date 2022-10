﻿Gewinner und Verlierer: Das kann man aus den Wahlergebnissen in der Region Hannover lernen

Der Wahlsieg der SPD in der Region Hannover fällt auf den zweiten Blick weniger strahlend aus. Die Grünen sind vor allem in der Stadt Hannover stark, die AfD legt flächendeckend zu und die CDU befindet sich im Abschwung. Diese Schlüsse ziehen die Statistiker aus den Ergebnissen der niedersächsischen Landtagswahl.

Hannover. Exakt 62,7 Prozent der Wahlberechtigten haben bei der Landtagswahl in der Region Hannover ihre Stimme abgegeben. Die Ergebnisse der Wahl entsprechen durchaus nicht immer denen im gesamten Bundesland. Statistiker haben die Resultate in Nachtarbeit aufgearbeitet und am Montag ihre Erkenntnisse präsentiert. Ein Blick in die Parteienlandschaft.

SPD: Sieger mit Kratzern im Lack