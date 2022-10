﻿SPD holt den Wahlsieg in der Stadt Hannover – und die Grünen erstmals ein Direktmandat

Der Sieger bei den Landtagswahlen in der Stadt Hannover heißt erwartungsgemäß SPD. Zweitstärkste Kraft sind die Grünen, die am Abend durch ihre Spitzenkandidatin Julia Willie Hamburg ein Direktmandat holten – es ist das erste bei Wahlen in der Region.

