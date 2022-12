40 Wohnungen für Obdachlose am Geveker Kamp in Hannover fertig – erste Einzüge wohl noch diese Woche

Gerade im Winter ist Schutz gegen Kälte in der Obdachlosenhilfe das oberste Gebot. In Hannover ist jetzt – rechtzeitig vor den Feiertagen – am Geveker Kamp 9-13 eine Immobilie fertig geworden, die jahrelang leer stand. Der Tagesaufenthalt an der Dornierstraße dagegen wird wohl erst im Januar eröffnet.