Jagd nach vermeintlicher Löwin

Private Haltung von Großkatzen? In der Region Hannover geht das nur mit Ausnahmegenehmigung

Die Jagd nach einer vermuteten Löwin bei Berlin – wäre so ein Fall auch in Hannover denkbar? Grundsätzlich schon, aber in der Region ist keine Großkatze in Privathand registriert. In Niedersachsen gibt es allerdings eine Ausnahmegenehmigung für einen Gepard.