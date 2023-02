﻿Reserven sind knapp: Das DRK Langenhagen bittet Bürgerinnen und Bürger um Blutspenden

Rüdiger Meise

Die Stadt hatte vor Jahren versprochen, sich für einen neuen Nahversorger am Schollweg in Hannover-Mühlenberg einzusetzen. Jetzt will Edeka dort in einen Neubau einziehen. Ein gutes Signal. Doch es bleibt zu hoffen, dass sich der nicht gerade für günstige Preise bekannte Filialist an dem Standort halten kann, meint Rüdiger Meise.