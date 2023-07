﻿Familie aus Schleswig-Holstein berichtet von Rhodos-Urlaub

Langenhagen. Sogar der Flughafenseelsorger ist da. Karl-Martin Harms wartet im Ankunftsbereich des Terminals B des Airports Hannover-Langenhagen auf die Reisenden der Maschine aus Rhodos. Harms steht für Gespräche bereit, falls Menschen mit ihm sprechen wollen. Viele Urlauber, die der Flammenhölle auf der griechischen Insel entkommen sind, hetzen mit ihren Koffern vorbei und betonen, dass sie einfach nur nach Hause wollen. Einige Touristen greifen noch in die große Dose, die Harms mitgebracht hat: „Brause-Brocken“ von Ahoj. Geschmack: Orange oder Zitrone. Die Familie Metz bleibt aber stehen und berichtet von ihren Erlebnissen.

Am vergangenen Donnerstag flog die Familie, die in einer Kleinstadt zwischen Kiel und Eckernförde lebt, von Hamburg nach Rhodos. Bis kommenden Sonntag hätte die schönste Zeit des Jahres eigentlich gedauert. Eigentlich. „Anfangs war alles noch okay“, berichtet Martina Metz – erzählt aber, wie sich die ersten Vorboten ankündigten, als der Wind drehte und die Waldbrände stärker wurden. „Beim Abendessen war plötzlich eine Ascheschicht auf Tisch und Tellern.“

In der Hotel-Lobby auf Liegen geschlafen

In den vergangenen Tagen begann dann die Odyssee. Zu Fuß sei man im Ortsteil Lindos am Straßenrand entlang unterwegs gewesen. „Immer wieder sind Busse vorbeigefahren, die aber nicht gehalten haben“, sagt Martina Metz. Schließlich hätten sie ein Taxi bekommen, das ständig wie ein Shuttle einzelne Familien befördert habe. Das Ziel war ein Hotel in Rhodos-Stadt, notdürftig in einem Hotel, Hauptsache erst mal eine sichere Unterkunft.

Bilder, die man aus dem Fernsehen kennt, wonach Eingangsbereiche von Hotels zu Schlafplätzen umfunktioniert wurden, und dafür auch das Interieur aus dem Hotel zum Einsatz kam, haben die Schleswig-Holsteiner ebenfalls erlebt. Man habe sich Liegen vom Pool genommen und darauf geschlafen. „Wir haben uns schon gar nicht mehr getraut, uns von unseren Liegen zu entfernen“, berichtet Metz. Denn eigentlich wäre es angebracht gewesen, aus der stickigen Luft einer vollen Lobby nach draußen zu gehen – vielleicht zur Abkühlung in den Pool oder einfach nur an die frische Luft. „Aber wir haben unsere Liegen nicht mehr aus den Augen gelassen. Die Angst war zu groß, dass man sie uns sonst wegnimmt.“

„Es war der erste richtige Urlaub nach Corona“

Auch sonst sei es in dem Hotel nicht einfach gewesen. „Es war schon zu merken, dass die Belegschaft in dem Hotel immer ungeduldiger wurde angesichts der vielen Menschen. Die waren froh, dass sie uns losgeworden sind.“ Martina Metz sagt aber auch, dass sie mit ihrer Familie noch verhältnismäßig Glück hatte. „Andere Leute hat es noch viel härter getroffen.“ Das gute Gefühl, wieder heile zurück auf deutschem Boden zu sein, ist allen Familienmitgliedern anzumerken. „Traurig sind wir natürlich trotzdem. Wir hatten uns sehr auf den Urlaub gefreut, es war der erste richtige nach Corona.“

Am Montag erhielt die Familie die gute Nachricht, dass sie am Dienstag nach Hannover fliegen kann. „Allerdings waren wir sehr angespannt. Denn man hat ja trotzdem Sorge, dass irgendetwas nicht klappt und wir dann auf dem Flughafen verbleiben und dort übernachten“, sagt Marco Metz. Nach einem kleinen Medienaufkommen mit vielen Fragen, außer der Zeitung sind auch die Sender Radio ffn und Radio Hannover sowie die Deutsche Presse-Agentur mit einem Kamerateam am Flughafen, wirkt er verständlicherweise erschöpft. „Ich will jetzt nur noch nach Hause und duschen.“

Freude über die Rückkehr: Martina Metz ist im Interview mit Radiosendern. © Quelle: Stephan Hartung

In Schleswig-Holstein dauern die Sommerferien noch vier Wochen. Erst dann müssen die Söhne Karl und Paul wieder zur Schule. Bis zum 26. August wäre also die Gelegenheit für einen weiteren Urlaub. Marco Metz winkt ab. „Bloß nicht. Wir werden uns in den nächsten Wochen erst mal nur ausruhen.“

Abgeholt wurden die vier Urlauber übrigens von Hendrik Hoppe. Er ist der Zwillingsbruder von Martina Metz. Und wie es der Zufall will: Er wäre an diesem Dienstag, wenn auch nicht von Hannover aus, ohnehin nach Rhodos geflogen – eine geplante Reise, die natürlich storniert wurde. „Ich habe ihnen gesagt, dass ich sowieso zum Flughafen muss – dann kann ich euch auch abholen.“ Hoppe wäre auf Rhodos in einem anderen Ort gewesen. Aber ein Treffen mit der Familie der Zwillingsschwester war geplant.

Hannover war für den Bruder gut erreichbar

So traf sich die Familie eben in Langenhagen – und fuhren nicht gemeinsam auf Rhodos an den Strand oder in die Altstadt, sondern über die A7 nach Hause. „Es war auch ein Flug nach Frankfurt möglich. Aber Hannover war natürlich perfekt, damit mein Bruder nicht ganz so weit fahren muss, um uns abzuholen“, sagt Martina Metz.

Am späten Nachmittag machte sich Flughafenseelsorger Harms wieder auf den Weg zum Ankunftsbereich. Dann landete ein weiteres Flugzeug aus Rhodos in Langenhagen. Die bewährten Ahoj-Bonbons hat Harms natürlich dabei.

