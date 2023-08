﻿Barrieren überall: Für Menschen mit Behinderung heißt Hilfe oft Ausgrenzung

Hannover. Menschen mit Behinderungen sollen laut UN-Behindertenkonvention, die auch in Deutschland gilt, am Leben teilnehmen können. „Aber sie sind unsichtbar, werden in Einrichtungen und Werkstätten versteckt. Hauptsache satt, sauber, trocken.“ Die Frau, die das so hart formuliert, weiß, wovon sie spricht. Es ist die hannoversche Europaabgeordnete Katrin Langensiepen (Grüne), die durch eine seltene Erbkrankheit mit verkürzten Armen geboren wurde und sich selbst als „eine der wenigen Europaabgeordneten mit sichtbarer Behinderung“ bezeichnet.

Sie nimmt auch kein Blatt vor den Mund, als sie zum verabredeten Interviewtermin ein Restaurant betritt. „Warum gibt es hier keine Rampe? Die Treppen schaffen mobilitätseingeschränkte Menschen nicht. Und so eine Rampe kostet vielleicht 100 Euro.“ Der Wirt verweist erst einmal auf die Verantwortung der Stadt. Aber Langensiepen lässt nicht locker, schließlich überzeugt sie den Mann. „Dann wird das jetzt hier mein Lieblingsrestaurant“, sagt sie ihm. Und dann könne der Wirt auch auf seine Webseite schreiben, dass das Lokal rollstuhlgerecht sei. „Denn solche Informationen findet man nicht auf diesen Webseiten.“

Viele Barrieren für Menschen mit Behinderung

Langensiepen verweist auf Barrieren für Menschen mit Behinderung, wo man steht, geht oder eben auch rollt. Da seien kaputte Fahrstühle in den Üstra-Stationen und in Hochhäusern, verdreckte oder verschlossene öffentliche Toiletten – sofern es überhaupt welche für Menschen mit Behinderungen gibt. Es gibt Baustellen, an denen Menschen am Rollator oder im Rollstuhl, sehbehinderte Frauen und Männer oder Personen mit Spastiken nicht vorbeikommen – zumindest nicht, ohne sich zu verletzen. Der niedersächsische Landtagsabgeordnete Constantin Grosch (SPD), der erst im defekten ICE feststeckte und dann an einem Bahnhof nicht weiterkam, weil der Lift kaputt war, kann ein Lied davon singen.

„Wir werden nicht als Kundinnen gesehen“

Ob in der Bahn oder im Restaurant: Menschen wie sie „werden erst einmal nicht als Kundinnen gesehen“, sagt Langensiepen. „Da kommt immer sofort der Hilfegedanke und gleichzeitig der Gedanke, man ist eine Last.“ Sie will aber behandelt werden wie jede andere auch. „Ich habe die Kohle, um hier zu essen. Ich will hier aber auch hineinkommen. Wenn das nicht geht, dann trage ich mein Geld woanders hin.“

Selbstbewusst: Katrin Langensiepen. © Quelle: Elena Richert

Da sind zum einen die realen Barrieren. Und dann sei da noch eine mentale Einstellung in der Gesellschaft gegenüber Menschen mit Behinderungen, die diese entmündige, sagt Langensiepen. Zum Beispiel, wenn Angebote zur Hilfe ungefragt aufgedrängt würden. „Helfen ist nicht das Problem, es geht um Übergriffigkeit. Man kann doch erst einmal fragen, ob die Hilfe notwendig ist.“ Außerdem: In einer Gesellschaft voller Barrieren komme es immer wieder zu Machtgefällen zwischen vermeintlich Helfenden und vermeintlich Hilfsbedürftigen. Langensiepen möchte, dass fremde Hilfe unnötig ist, sie will, dass Gesellschaft und Politik die gesetzlich verankerte Barrierefreiheit ernst nehmen.

Die Sozial- und Außenpolitikerin aus Linden, die in Großburgwedel aufgewachsen ist, will sich mit der bestehenden Situation nicht abfinden. „Wir sind in einer ableistischen Gesellschaft. Dabei kennen die meisten das Wort nicht einmal“, sagt sie und erläutert den Begriff. „Ableismus basiert auf der Annahme, dass Menschen mit Behinderungen anders sind und deshalb auch anders leben müssen. Ableismus ist der gesellschaftlich vorgegebene Weg eines Lebens in Schutzräumen, Sonderwelten und Institutionen. Es ist die Tatsache, dass man als Mensch mit Behinderung oft nicht frei ist, das machen zu können, was man möchte, sich auszuprobieren, zu scheitern wie andere auch, gleichwertig teilzuhaben.“

Man glaube immer noch, Menschen mit Behinderungen müssten nur versorgt werden. „Wir grenzen Menschen aus zu ihrem vermeintlichen Schutz. Deswegen haben wir ein System, das Menschen mit Behinderungen unsichtbar macht. Da sind Leute wie Constantin Grosch im Landtag und ich im Europaparlament die Ausnahmen. “

Niedersachsen prescht vor

Immerhin, gesteht Langensipen zu, gehe man in Niedersachsen an die Strukturen heran, in denen Menschen in Einrichtungen und Werkstätten versteckt seien – zumindest in Kitas und Schulen. Ihre Parteifreundin, die grüne Kultusministerin Julia Willie Hamburg, „ist da Gold wert“. Warum? „Es wird nicht mehr diskutiert, sondern gehandelt.“ In Niedersachsen würden Förderschulen dichtgemacht und dafür die Inklusion in Regelschulen gestärkt. Dieses Prinzip müsse auch für den Arbeitsmarkt gelten, fordert Langensiepen.

Zwangssterilisationen in 13 europäischen Ländern

Wären Menschen mit Behinderungen sichtbarer, würde man mit ihnen agieren und nicht einfach über sie beschließen, sagt die Europaabgeordnete. So seien etwa in 13 europäischen Ländern Zwangssterilisationen von Frauen mit Behinderungen legal. Deutschland würde dies EU-weit gern als Straftat werten. Aber auch in Deutschland hapert es: „Wir brauchen nicht mehr den hundertsten Behindertenbeirat, wir brauchen keinen weiteren Laberkreis. Wir brauchen mehr Menschen in der Politik – und zwar auf allen Ebenen. Wir brauchen sie in Machtpositionen und in den Medien.“

