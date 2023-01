﻿Nach zwei Herzinfarkten will Hannover Ümit Kurt nach Österreich abschieben

Der Österreicher Ümit Kurt lebt seit sieben Jahren in Hannover, ist hier ehrenamtlich sehr aktiv, aber nach zwei Herzinfarkten lange arbeitslos. Nach Corona will er wieder loslegen, doch nun will die Ausländerbehörde den EU-Bürger abschieben.

Will arbeiten: Ümit Kurt möchte in Hannover bleiben, hier hat er eine neue Heimat gefunden.

Hannover. Ümit Kurt „ist ein hochengagierter Ehrenamtlicher, zuverlässig und immer da, wenn man ihn braucht“, berichtet Almut Maldfeld, Chefin des Freiwilligenzentrums. „Ein unbescholtener Bürger, der behandelt wird wie ein Verbrecher.“ Was Maldfeld und auch Kurt so erbost, ist die Tatsache, dass die Ausländerbehörde der Stadt den 56-jährigen EU-Bürger nach Österreich abschieben will. „Bei Ihnen bestehen keine ausreichenden Existenzmittel, da Sie unserer Information nach derzeit keinerlei eigene Einkünfte erzielen und lediglich SGB-II-Leistungen erhalten“, heißt es in der Begründung der Behörde.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Das ist formal richtig, denn Kurt war nach zwei Herzinfarkten lange arbeitsunfähig und hatte deswegen gerade in der Corona-Zeit nicht die besten Aussichten auf dem Arbeitsmarkt. 2015 kam der in Istanbul geborene und seit 1990 in Salzburg lebende Kurt „der Liebe wegen“ nach Hannover. In Österreich hatte er Spanisch und Deutsch studiert, 25 Jahre als sogenannter Zolldeklarant gearbeitet, in Deutschland bekam er einen guten Job in einer Kölner Spedition. Doch dann kam die Pechsträhne: Die große Liebe zerschlug sich und dann machte auch das eigene Herz nicht mehr mit. Von einem Nettogehalt von 2500 Euro rutschte er schließlich in die Grundsicherung, wurde Kunde des Jobcenters Region Hannover. Was auch er nicht wusste: Auch EU-Bürger, die von staatlichen Leistungen leben, können ihren Aufenthaltsstatus verlieren (siehe Info).

Das ist das Freizügigkeitsrecht der EU Die Freizügigkeit von Arbeitnehmern ist ein in Artikel 45 des Vertrags über die Arbeitsweise der Europäischen Union verankerter Grundsatz. EU-Bürgerinnen und -Bürger können demnach in einem anderen EU-Land ohne Arbeitserlaubnis Arbeit suchen oder einer Tätigkeit nachgehen und zu diesem Zweck dort wohnen. Beim Zugang zu Sozialleistungen und Steuervorteilen müssen EU-Bürger in Deutschland grundsätzlich genauso behandelt werden wie Einheimische. Allerdings kann das Aufenthaltsrecht entzogen werden, wenn Voraussetzungen für das Recht auf Freizügigkeit wegfallen – etwa, wenn die Dauer der Erwerbstätigkeit nur kurz war oder der Lebensunterhalt nicht aus anderen eigenen Mitteln finanziert werden kann. Unionsbürger können ihr Aufenthaltsrecht auch aus anderen Gründen verlieren, etwa weil sie die öffentliche Ordnung gefährden. Laut Ausländerbehörde der Stadt Hannover besitze Ümit Kurt „keine ausreichenden Existenzmittel, da Sie unserer Information nach derzeit keinerlei eigene Einkünfte erzielen und lediglich SGB-II-Leistungen erhalten“. Den ersten Herzinfarkt offenbar ignorierend schreibt die Behörde: „Ihre Erwerbstätigkeit haben Sie zum 14.10.2016 aufgegeben. Sie haben sich jedoch direkt vor Aufgabe der Erwerbstätigkeit nicht mindestens zwei Jahre im Bundesgebiet aufgehalten, da Sie erst seit dem 1.11.2015 im Bundesgebiet leben. Zudem ist eine volle Erwerbsminderung nicht nachgewiesen.“ Kurt habe daher kein Daueraufenthaltsrecht.

Fast 150 Bewerbungen geschrieben

Zwischen dem ersten schweren Herzinfarkt 2016 mit eineinhalbjähriger Genesungszeit und Krankengeldbezug und dem zweiten Infarkt im Juni 2020 schrieb Ümit Kurt 148 Bewerbungen. Auf zwei erhielt er immerhin Absagen. „Ich bewarb mich überall: bei der Bahn, beim Flughafen, bei Regiobus – wo um neue Angestellte damit geworben wurde, dass man die Kosten für den Führerschein D bezahlen würde. Meine Absage wurde aber damit begründet, dass ich diese Führerscheinklasse nicht habe, sondern nur die übliche B“, erzählt er. Monatelang war Kurt nach dem zweiten Herzinfarkt im Juni 2020 krankgeschrieben, er erhielt einen Herzkatheter und musste auf Anweisung seiner Ärzte ruhen. „Was für mich schlimm war, ich will ja arbeiten.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Und dann kam Corona. „Ich zähle mit meiner Herzerkrankung zu der vulnerablen Gruppe, bin nur von meiner Wohnung zum Einkaufen und wieder zurück gegangen. Auch die Behörden waren geschlossen, zeitweise ging doch nichts bei uns.“ Immerhin konnte Kurt einem „Ein-Euro-Job“ im Freiwilligenzentrum vom 1. Januar bis 31. Juli 2021 nachgehen, das ehrenamtliche Engagement hier im Sprachcafé und auch für den Lindener Verein „Serve the City“ blieb bis heute.

Maßnahme für Arbeitsaufnahme

Im Januar 2022 schlug seine Fallmanagerin dem Langzeitarbeitslosen die Teilnahme an der Maßnahme RehaTop vor. Seit dem 1. März nahm er "sehr gewissenhaft und zuverlässig an den Modulen und an allen gemeinsamen Terminen teil. Alle Mitarbeiter und auch Teilnehmer im Projekt schätzen die freundliche und engagierte Art von Herrn Kurt im Projekt", schreibt seine dortige Fallmanagerin. Und, noch wichtiger: "Aktuell befindet er sich bei der Üstra im aktiven Bewerbungsverfahren, und wir unterstützen ihn bei seinen Bewerbungen zum Alltagsbegleiter, wo wir durchaus eine realistische Einmündung in den Arbeitsmarkt sehen." Er habe sich dort parallel beworben, "als Straßenbahnfahrer und als Alltagsbegleiter, ich würde sehr gern hier arbeiten", erzählt Kurt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

„Ich bin ein durchsichtiger Mensch“

Für die Ausländerbehörde sind jedoch weder die Krankheit noch die Pandemie und auch nicht die derzeitigen Bemühungen um Arbeit ein Grund, von der drohenden Ausweisung Abstand zu nehmen. Kurt brachte sämtliche Belege, Atteste und Informationen bei, „ich bin ein absolut durchsichtiger Mensch für die Behörden, ich habe nichts zu verbergen“, sagt der Mann, der nur die österreichische Staatsbürgerschaft besitzt. Alles vergebens: Im September 2022 erhielt Kurt die „Feststellung des Verlusts des Rechts auf Einreise und Aufenthalt im Bundesgebiet“, wie es im Behörden-Sprech heißt. Aufgrund dessen stoppte das Jobcenter ab Januar die Zahlungen, also auch Mietzahlungen und Abschläge für Energie. „Meine Vermieterin fragt schon, wo die Miete bleibt“, sagt Kurt verzweifelt. Der Stress hat Folgen: Drei Stunden Schlaf bleiben dem Herzkranken höchstens in der Nacht. „Ich bin kein Systemausnutzer, ich werde für Krankheit bestraft.“

Jobcenter bedauert Fall

Das Jobcenter Region Hannover „bedauert, dass wir die Leistungen für Herrn Kurt deswegen einstellen mussten. Mit dem Wegfall der Anspruchsgrundlage war eine andere Entscheidung für das Jobcenter jedoch rechtlich nicht möglich.“ EU-Bürger hätten einen Anspruch auf Leistungen vom Jobcenter, „wenn sie seit mindestens fünf Jahren ihren gewöhnlichen Aufenthalt im Bundesgebiet haben“. Dies gelte nicht, wenn der Verlust des Rechts festgestellt wurde.

Stadt macht ein bisschen Hoffnung

Die Stadt Hannover wollte aus datenschutzrechtlichen Gründen nicht auf den konkreten Fall eingehen. Stadtsprecher Udo Möller teilte unter anderem mit: „Nach fünf Jahren des ständigen und rechtmäßigen Aufenthalts (also beispielsweise Arbeitnehmertätigkeit) entsteht ein Daueraufenthaltsrecht. Nicht erwerbstätige Unionsbürger und Unionsbürgerinnen sind nur dann freizügigkeitsberechtigt, wenn sie über einen ausreichenden Krankenversicherungsschutz und ausreichende Existenzmittel verfügen.“ Der Stadtsprecher fügte aber Hoffnungsvolles dazu: „Wenn wir einen Vortrag hinsichtlich medizinischer Implikationen erhalten, dann wird dieser auch von uns geprüft und gegebenenfalls bei der Entscheidung über den weiteren Aufenthalt oder aufenthaltsbeendende Maßnahmen berücksichtigt.“ Sprich: Wenn Ümit Kurt noch einmal seine Krankengeschichte belegt, könnte er möglicherweise bleiben.