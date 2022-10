﻿„Das ist nicht normal“: Mit kurzer Hose beim Laternenfest in den Herrenhäuser Gärten

Knapp 20 Grad beim Laternenfest: Nicht nur das war neu in den Herrenhäuser Gärten. Der Andrang war groß.

Hannover. Sonne, Mond und Sterne: Das war einmal. Das Laternenfest in den Herrenhäuser Gärten ist ein Vielvölkerstaat, wo sich Einhörner, Kürbisfratzen und Hello Kitty begegnen. 5000 Menschen waren dabei: ausverkauft.

„Wir waren letztes Jahr schon hier“, sagt Thorben Schwenk, seine Tochter Frida (5) trägt Disneys Eisprinzessin vor sich her. Letztes Jahr, da war das hier aber noch etwas anders. Die Musik kam etwa vom Band und nicht von den Spielmannszügen, Corona sorgte damals noch für Abstand und für ein abgespecktes Programm. „Man merkt die Erleichterung, dass wir das heute hier so stattfinden lassen können“, sagt Christina Fricke, die für das Vermittlungsprogramm in den Herrenhäuser Gärten zuständig ist. Erstmals gab es kurz nach dem Verkaufsstart auch keine Karten mehr. Zum Vergleich: 2013 startete die Reihe mit 1500 Besucherinnen und Besucher. Tatsächlich müssen draußen einige Menschen abgewiesen werden – sie hatten es versäumt, sich vorab mit Karten einzudecken.