Die Verhandlungen zwischen der Gewerkschaft Verdi und der Arbeitgeberseite ziehen sich schon seit vier Monaten. Nun sollen die Beschäftigten im Edeka-Zentrallager in Lauenau die Arbeit für zwei Tage niederlegen.

Hannover. Seit vier Monaten streiten Arbeitgeber- und Arbeitnehmerseite in Tarifauseinandersetzungen um höhere Löhne im Großhandel. Weil es aus ihrer Sicht nicht vorangeht, zieht die Gewerkschaft Verdi jetzt Konsequenzen und ruft zum 48-Stunden-Streik im Edeka-Zentrallager in Lauenau auf. Der Arbeitskampf soll am Donnerstag, dem 31. August, um 0 Uhr beginnen. Verdi zufolge müssen sich Kundinnen und Kunden auf Lieferengpässe in Hunderten Edeka-, E-Center- und Marktkauf-Filialen einstellen. Inwieweit das eintritt, hängt allerdings davon ab, wie viele Mitarbeitende die Gewerkschaft mobilisieren kann.