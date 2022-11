Soziales Engagement wird an der Pestalozzischule in Hannover-Anderten großgeschrieben. Beim „Lauf gegen den Hunger“ haben rund 200 Schülerinnen und Schüler nun insgesamt 1850 Euro gesammelt.

Hannover. Rund 200 Schülerinnen und Schüler der Pestalozzischule in Anderten haben bei einem Spendenlauf zugunsten der Aktion "Laufen gegen den Hunger" Spenden in Höhe von insgesamt 1850 Euro erlaufen, die jetzt an den Berliner Verein übergeben worden sind. Lehrerin Jane Zander, die den Spendenlauf an der Oberschule organisiert hatte, zeigte sich begeistert vom Engagement der Jugendlichen. Schon 200 Euro wären ein Erfolg gewesen, sagte sie, dass jetzt fast zehnmal so viel Geld zusammengekommen sei, sei eine tolle Sache. Bundesweit haben schon mehr als 600 Schulen bei der Aktion "Laufen gegen Hunger" mitgemacht.