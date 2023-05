War es Überschall?

Lauter Knall über Hannover: Das ist auf Social Media los

Viele Menschen sind offenbar erschrocken am Montag – zweimal hatte es am Mittag laut geknallt. Die Geräusche waren in der ganzen Region Hannover zu hören. Aber auch aus ganz anderen Landesteilen meldeten sich Menschen in sozialen Netzwerken.