﻿Lauter Knall über Hannover: Wer zahlt den Eurofighter-Einsatz?

Wegen eines Passagierfliegers ohne Funkkontakt sind am Montag, 1. Mai, zwei Eurofighter auf Abfangkurs gegangen. Über Hannover gab es deshalb zwei laute Knallgeräusche, als die Maschinen Überschall flogen. Letztlich führte wohl ein Bedienfehler zum Manöver. Muss die Airline nun zahlen?

Hannover. Die Bundeswehr hat am Montag, 1. Mai, zwei Eurofighter losgeschickt, um ein Passagierflugzeug ohne Funkkontakt abzufangen. Um die potenziell gefährliche Maschine rechtzeitig zu erreichen, gingen sie bei Hannover in Überschallgeschwindigkeit – was zu zwei markanten und extrem lauten Knallgeräuschen führte. Am Ende stellte sich die Lage glücklicherweise als nicht bedrohlich heraus, was jetzt allerdings Fragen zu den Kosten aufwirft. Wer zahlt für den teuren Militäreinsatz?