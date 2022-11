﻿Leben wie in Barcelona? Politik will Hannovers ersten Superblock in der Calenberger Neustadt

Nach dem Vorbild Barcelonas will die Politik in Mitte Hannovers ersten Superblock umsetzen. Die Idee: Der Durchgangsverkehr soll raus, Anwohner weiter einfahren können. Geplant sind mehr Bäume, Bänke und Spielmöglichkeiten. Auch ein konkretes Viertel hat die Politik dafür im Blick.

Verkehrsberuhigt: Aus breiten Straßen wurden in Barcelona attraktive Treffpunkte so wie hier im Viertel Poble Nou.

Hannover. Mehr Grün, mehr Bänke und Spielflächen – und raus mit dem Durchgangsverkehr: Die Politik im Bezirksrat Mitte will im Bereich der Gerberstraße in der Calenberger Neustadt Hannovers ersten sogenannten „Superblock“ umsetzen. Ein Konzept, mit dem in den vergangenen Jahren vor allem Barcelona für Aufsehen gesorgt hat.

Wo in der katalanischen Metropole auf vierspurigen Straßen Autos durch Wohnviertel dröhnten, flanieren heute Menschen entspannt auf der Straße. Auf Bänken können sie Pause machen. In Beeten wachsen Blumen und Kräuter. Nachbarn kommen ins Gespräch, Kinder spielen auf der Straße. Und das in großen Blöcken, in denen nur noch wenig Autos fahren.

Durchgangsverkehr raus – aber weiter Zufahrt für Anlieger

Der Bezirksrat in Hannover will allerdings erst einmal klein angefangen. Grüne und SPD haben sich für das Pilotprojekt einen Häuserblock ausgesucht, der durch die Gerberstraße, Oeltzenstraße und die Andertensche Wiese eingegrenzt ist. Im Kern soll es aber laufen wie in Barcelona: Der Durchgangsverkehr soll durch Sperren rausgehalten werden. „Derzeit wird die Straße von vielen genutzt, um die Kreuzung Königsworther Platz zu umfahren“, erklärte Grünen-Fraktionschef Arne Käthner. Das solle zukünftig nicht mehr möglich sein.

Dennoch soll jeder Punkt im Quartier für Autos weiter erreichbar bleiben. Durchfahren könnten dieses nach der Umgestaltung aber nur noch Radfahrer. Im schon heute verkehrsberuhigten Teil der Gerberstraße sollen Parkplätze wegfallen, damit es im Bereich des Spielplatzes dort nicht zu Parksuchverkehr kommt, fordern Grüne und SPD. Die gewonnenen Flächen sollen mit Bäumen und Büschen bepflanzt, Sitzbänke aufgestellt werden.

Neue Pläne: Im Bereich der Gerberstraße will der Bezirksrat Mitte Hannovers ersten Superblock nach Vorbild Barcelonas umsetzen. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Superblocks: Am Anfang viel Widerstand in Barcelona

In Barcelona stieß die Einführung der ersten Superblocks auf heftige Widerstände. Anlieger demonstrierten, fürchteten Stau und Verkehrschaos. Die Stadt setzte daraufhin auf eine intensive Bürgerbeteiligung und band Anwohner und Händler in die Planungen mit ein. Heute steht die Mehrheit der Bewohner klar hinter den Superblocks. Längst tun sich Nachbarschaften zusammen und fordern, dass das Konzept auch in ihrem Quartier umgesetzt wird.

CDU und FDP im Bezirksrat waren gegen die Pläne. „Hemdsärmelig“ und „undemokratisch“ fand CDU-Mann Frank Stephan Laske das Vorgehen von Grün-Rot, das auch „Die Partei“ unterstützte. Ohne Bürgerbeteiligung dürfe es solche tiefen Einschnitte nicht geben, forderte er.

Petra Köster von der SPD sah das anders: „Die Bürger werden ungeduldig. Sie erwarten, dass endlich der Verkehr der Zukunft umgesetzt wird“. Es sei „Zeit zum Handeln“ und nicht für noch mehr „jahrelange Prozesse“.

Superblocks: Das planen Stadt und Region Hannover

Die Stadt Hannover treibt selbst längst die Planungen für einen Superblock voran. Sie will diesen in deutlich größerem Maßstab als an der Gerberstraße im Gerichtsviertel umsetzen, das von der Bahn, dem Volgersweg und der Berliner Allee begrenzt wird. Das Vorhaben ist Teil des Innenstadtkonzeptes, das die Ratspolitik Ende September beschlossen hat. Die Stadt will die "Baublocks zunächst zeitlich begrenzt für den durchgehenden Autoverkehr" schließen. In Abstimmung mit Händlern und Anwohnern sollen die Räume probeweise umgestaltet und umverteilt werden. Wenn der Versuch erfolgreich sei, soll es laut Stadt einen "dauerhaften Umbau" geben.

Auch die Region hat das Konzept der Superblocks auf ihrem Zettel. Es taucht im neuen Verkehrsentwicklungsplan 2035+ auf. In der gesamten Region sollen "zunächst 50 Quartiersblöcke umgesetzt werden, indem der Kfz-Durchgangsverkehr durch Diagonalsperren ausgeschlossen wird und das Nebennetz für Radrouten, Fußverkehr, Spiel- und Aufenthalt und Gastronomie deutlich attraktiver wird", heißt es darin.

Von Christian Bohnenkamp