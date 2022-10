﻿Lebensgefahr: Anwohner in Hannover holen Autos aus brennender Tiefgarage

Die Feuerwehr Hannover ist in der Nacht zu Sonnabend zu einem Tiefgaragenbrand ausgerückt. Im Roderbruch standen Müll und Unrat in Flammen, der Rauch stieg bis in den 13. Stock des Wohnblocks auf. Das hielt einzelne Mieter dennoch nicht davon ab, sich unnötig in Lebensgefahr zu begeben.

Brand in Tiefgarage: Die Feuerwehr Hannover ist in der Nacht zu Sonnabend nach Groß-Buchholz ausgerückt.

Hannover. In der Tiefgarage eines Wohnblocks an der Ecke Osterfelddamm/Nußriede in Hannovers Stadtteil Groß-Buchholz ist in der Nacht zu Sonnabend ein Brand ausgebrochen. Anwohner alarmierten die Feuerwehr gegen 23.55 Uhr. Trotz Rauch und Flammen mussten einzelne Mieter unbedingt ihr Auto aus dem Untergeschoss holen, wie die Retter erschüttert berichten. „Verletzt hatte sich glücklicherweise niemand“, sagt Sprecher Benjamin Pawlak.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Als die Einsatzkräfte eintrafen, drang bereits Rauch aus der Zufahrt an der Nußriede im Viertel Roderbruch. Parallel dazu beobachteten die Feuerwehrleute, wie Autos nach draußen gefahren wurden. „Einige Mieterinnen und Mieter brachten sich damit selber in Gefahr“, sagt Pawlak. Aktuell ist aber nicht bekannt, dass Bewohner sich aktiv an den Rettern vorbeigedrängt hatten, um zu den Fahrzeugen zu kommen. Möglicherweise waren sie direkt über eine Verbindung aus dem Wohnblock in die Tiefgarage gelangt.

Rauch zieht durch Lüftungsanlage bis in 13. Etage

Gleichzeitig hatten viele Bewohner sich aber auch direkt nach draußen in Sicherheit gebracht. „Der Rauch war durch eine interne Lüftungsanlage bis in die Wohnungen im 13. Obergeschoss vorgedrungen“, sagt Pawlak. Zwar brannten letztlich bloß Müll und Unrat in den Ausmaßen eines Einkaufswagens, doch dies reichte für eine immense Rauchentwicklung aus. Das Belüften und Kontrollieren „des verwinkelten und weitläufigen Gebäudeteils“ dauerte laut Pawlak bis etwa 1.30 Uhr. Das Feuer in der Tiefgarage selbst war dagegen bereits nach einigen Minuten gelöscht.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lesen Sie auch

Nach Abschluss des Einsatzes konnten alle Mieterinnen und Mieter in ihre Wohnungen zurückkehren. Die Brandursache und auch die Schadenshöhe sind noch unklar. Die Polizei hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.