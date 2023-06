﻿Lebensgefahr: Frauen fahren nachts auf Güterzug durch Niedersachsen

Bremen/München. Zwei Frauen sind heimlich an Bord eines Güterzugs nachts quer durch Deutschland gefahren. Ihr Weg führte sie auch durch Niedersachsen und die Region Hannover. Die Bundespolizei holte die beiden erst nach Hunderten Kilometern bei München vom Zug, nachdem der Fahrer am Mittwoch, 7. Juni, verdächtige Vorgänge bemerkt hatte. Dass die Frauen offenbar bewusst auf den Waggon geklettert waren, zeigte die Wahl ihres Verstecks.

„Die beiden blinden Passagierinnen gaben an, bereits am Vorabend gegen 21.10 Uhr in Bremen auf den Zug gestiegen zu sein“, sagt Sina Dietsch, Sprecherin der Bundespolizeidirektion München. Es handelte sich um eine 27-jährige Spanierin und eine Amerikanerin im Alter von 32 Jahren. Die Notfallleitstelle der Bahn verständigte die Ermittlerinnen und Ermittler am Mittwoch gegen 10.30 Uhr, weil bei Karsfeld nahe München an Bord des Güterzugs Personen und eine Rauchentwicklung bemerkt wurden.

„Lebensgefahr“: Das Versteck befand sich auf einem offenen Güterwaggon, der Boden hat Lücken Richtung Gleisbett. © Quelle: Bundespolizei

Frauen kauern in der Waggon-Wanne

Die Bundespolizei entdeckte die Frauen daraufhin. Auf dem offenen Güterwaggon wurde ein Auflieger eines Sattelzugs transportiert. Die Passagierinnen kauerten zwischen Achsen und Reifen, wenige Zentimeter neben ihnen klafften Lücken in der sogenannten Wanne des Waggons. Darunter war direkt das Gleisbett, in der Regel fahren Güterwaggons mit bis zu Tempo 120. Dietsch: „Die Frauen waren gänzlich mit Bremsstaub und Schmutz bedeckt.“ Sie hatten Gepäck, Getränke und eine Isomatte bei sich.

Dass die blinden Passagierinnen nicht vom plötzlichen Losfahren des Zugs überrascht wurden, räumten sie selbst ein: „Ziel ihrer Reise war nach eigenen Angaben München“, sagt Dietsch. Wegen des Einsatzes musste die Strecke für rund eine Stunde gesperrt werden, dies führte zu „erheblichen Einschränkungen“ zwischen der bayerischen Landeshauptstadt und Ingolstadt. Gegen die Frauen wird nun ermittelt. Sina Dietsch warnt eindringlich vor den Gefahren beim Mitfahren auf Güterzügen: „Es besteht Lebensgefahr.“

„Ziel München“: Die blinden Passagierinnen hatten Gepäck, Getränke und eine Isomatte dabei. © Quelle: Bundespolizei

Mann springt in Hannover auf Güterzug

Und es ist kein Einzelfall: Seit Monaten appelliert die Bundespolizei an die Vernunft. Erst Anfang März beispielsweise sprang direkt im Hauptbahnhof Hannover ein 29-Jähriger auf einen durchfahrenden Güterzug. Er wollte wissen, wie sich solch ein Abenteuer anfühlt. Im November 2022 starb ein Mann auf dem Dach einer fahrenden S-Bahn bei Wunstorf, er erlitt einen tödlichen Stromschlag.

