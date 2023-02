﻿Leerstand in Hannovers City: Lage in Shopping-Centern ist entspannt

Der Leerstand in der hannoverschen Innenstadt nimmt weiter zu – zahlreiche Ladenflächen sind ungenutzt. Anders sieht es in großen Einkaufszentren in der Region Hannover aus: Centermanager der Ernst-August-Galerie und dem CCL Langenhagen beschreiben die Lage als „entspannt“.

Hannver. In Hannovers Innenstadt nimmt der Leerstand im Einzelhandel zu. Das geht aus einer aktuellen Marktanalyse des Immobilienspezialisten JLL hervor. Gilt das auch für die Shoppingcenter? „Wir haben Leerstände und die Nachvermietung dauert etwas länger – aber nicht so, dass wir uns Sorgen machen“, sagt Martin Wimberger, Centermanager der Ernst-August-Galerie am Hauptbahnhof in Hannover. Auf deren 30.000 Quadratmetern sei es normal, dass meist acht bis zehn Ladenflächen leer stehen würden.

Durch die Corona-Pandemie sei der Leerstand allerdings angestiegen, weil der Einzelhandel Investitionen geblockt habe und sich die Unternehmen noch etwas zurückhielten, sagt Wimberger. Doch was für Kundinnen und Kunde leer aussehe, werde intern teils schon als vergeben eingestuft, da schon Verträge unterzeichnet oder abschlussreif seien.

Macht sich keine Sorgen: Center-Manager Martin Wimberger. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Ernst-August-Galerie bietet Zwischenmieten an

Wenn ein Einzelhändler oder anderer künftiger Mieter seine Eröffnung verschiebe, sehe das jetzt „etwas ungünstig aus, doch die Lage entspannt sich langsam“, sagt der Centermanager. Man weiche inzwischen auch von der üblichen längeren Vertragsdauer ab und biete Zwischenvermietung an. Am Ende stelle sich öfter auch heraus, dass sich Zwischenmieter in der Galerie wohl fühlten und länger bleiben wollten.

Nachdem seit der Pandemie der Onlinehandel deutlich zugenommen habe, gelte es jetzt „diese Kunden zurückzugewinnen und von den Vorteilen des stationären Handels zu überzeugen“, sagt Wimberger. Dafür sollen auch die während Corona eingestellten Kundenaktionen im Center wieder angeboten werden.

Aktueller Report: Drohen Entwicklungen wie in den USA? Branchenkenner erwarten, dass das, was längst in den USA geschieht, bald auch in großen Einkaufszentren in Deutschland sichtbar wird: zunehmende Leerstände verursacht durch hohe Mieten und die Konkurrenz durch den Onlinehandel. Laut dem EHI Retail Institute in Köln sind Investoren und Projektentwickler nach den Boomjahren wesentlich vorsichtiger geworden. 493 Einkaufszentren mit mindestens 10.000 Quadratmetern Fläche zählt das EHI in seinem Shopping-Center Report 2022 in Deutschland. Das sind zwar noch genauso viele wie 2020, geichzeitig laufe ein starker Trend zum Bau von sogenannten Stadtquartieren, mit gemischt genutzten Immobilien für Wohnen, Hotels- und Gastronomie, Arbeiten und Einkaufen, heißt es in dem Report. Laut dem EHI ist für die kommenden Jahre nur der Neubau von 15 Shopping-Centern geplant, was deutlich weniger sei als noch vor ein paar Jahren. Die Liste von Projekten, bei denen Center aufgefrischt würden, sei von 27 auf zuletzt 20 zusammengestrichen worden. Zugelegt haben dagegen die Leerstände: Die Zahl von Einkaufszentren mit mehr als 5 Prozent freier Laden- oder Gastrofläche lag laut dem EHI mit 44 Prozent in 2022 deutlich über dem Vor-Corona-Wert von 19 Prozent im Jahr 2019.

CCL Langenhagen ist „fast vollvermietet“

„Wir waren bereits vor Corona nahezu vollvermietet und sind es auch nun“, sagt Angelika Kramm, Centermanagerin des CCL in Langenhagen – und zwar „zu 98 Prozent“. Wo in dem 1981 eröffneten und vor gut zehn Jahren von 17.000 auf 30.000 Quadratmeter erweiterten CCL derzeit die Schaufenster abgeklebt seien, werde umgebaut oder seien Nachmieter schon gefunden.

Während in der tiefsten Corona-Phase mit den Lockdowns anderswo in der Region Mieter und Geschäfte ausgezogen seien, hätte man in dem Langenhagener Einkaufszentrum Verlängerungen vereinbart und sogar neue Angebote „angesiedelt“, sagt Kramm. Aktuell zögen die Besucherzahlen an, man sei aber noch nicht auf dem Niveau von 2019.

Investoren sehr zurückhaltend

Ideen und konkrete Vorhaben für attraktivitätssteigernde Umbaupläne gebe es derzeit nicht, sagt die Centermanagerin. Die hohen Preise in der Baubranche machten es Investoren gerade nicht sehr leicht, attraktiv Bauprojekte anzugehen, sagt Kramm. Die Energiekrise und die steigenden Preise für die Verbraucher seien zudem „ein gravierenderer Grund, warum Investoren genauer überlegen, wofür sie ihr Geld ausgeben“.

Um Kundinnen und Kunden anzulocken will auch das CCL wieder mehr auf Veranstaltungen setzen. Am 25. Februar stünde etwa ein Casting für Fernsehproduktionen wie „GZSZ“ und „Alles, was zählt“ an.

Das City Center Langenhagen (CCL): Besucherzahlen steigen, sind aber noch lange nicht auf Vor-Corona-Niveau. © Quelle: Rebekka Neander (Archiv)

Leine Center in Laatzen steht vor Verkauf

Das Leine-Center in Laatzen steht womöglich vor einem Eigentümerwechsel. Der bisherige Inhaber CBRE hat auf Anfrage bestätigt, in Verkaufsverhandlungen zu stehen. CBRE hatte die Immobilie 2012 für 117 Millionen Euro erworben.

Der Wechsel fällt in eine Phase, in der eigentlich ein umfangreicher Umbau des Centers ansteht. CBRE hatte im Januar 2022 angekündigt, 6000 der insgesamt 40.000 Quadratmeter Einzelhandelsflächen umzugestalten und zu renovieren. Geplant ist unter anderem die Ansiedlung eines Aldi-Marks mit 1600 Quadratmetern Fläche sowie der Bau weiterer Parkflächen. Welche Auswirkungen ein Verkauf auf die Pläne haben wird, dazu macht das Unternehmen keine Angaben.