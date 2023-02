﻿Zu viel Leerstand in Hannovers Innenstadt: So denken HAZ-Leserinnen und -Leser

Leser Matthias Grauer: „Signale des Onlinehandels verschlafen“

Zum Artikel „SPD kritisiert Onays Citykonzept: ,Zu wenig Strahlkraft‘“ vom 6. Februar:Die Stadt hat gemeinsam mit der Citygemeinschaft sehenden Auges die Signale des Onlinehandels komplett verschlafen. Aber auch die etablierten Parteien, die nun verbal auf den „Macher“ Belit Onay einprügeln, haben in der Vergangenheit außer warmen Worten oder Kritik nichts wirklich Hilfreiches auf die Beine gestellt, was das Sterben der Innenstadt aufhalten würde. Praktisch keine Fachgeschäfte mit persönlicher und kompetenter Beratung mehr, bei Kleidung überwiegend sich ähnelnde Massenware, meist in Größe S oder XL, kulinarisch bis auf wenige Ausnahmen untere Schublade – das Ganze eingerahmt von Nagelstudios.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sollte sich das trostlose Bild der Innenstadt jemals zum Positiven ändern und es wirklich zu einem Wandel der Innenstadt kommen, in der ich mich gerne aufhalte und sicher fühle, bin ich gerne wieder bereit, meinen „Local Dealer“ und die damit verbundenen Arbeitsplätze zu unterstützen. Auch wenn es etwas teurer sein würde als online, denn das Argument für den Onlinekauf ist nicht immer nur der Preis. Bis dahin bleibe ich lieber auf dem Sofa, bestelle online, wann ich will – und warte gerne die zwei Tage bis zur Lieferung. Matthias Grauer, Hannover

Leserin Roswitha Mende: „Individuelle Geschäfte fehlen“

Endlich! Der Artikel spricht mir zu 100 Prozent aus der Seele. Man sollte sich wirklich ernsthaft überlegen, ob man mit Blumenkübeln und Fahrradwegen allein die Attraktivität der Innenstadt erhöht. Wo sind die individuellen Geschäfte? Die Lister Meile ist doch auf gutem Weg. Nicht alles kann dem Onlinehandel angelastet werden. Roswitha Mende, Laatzen

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Leser Hans-Valentin Klein: „Es mangelt an Sachverstand“

Es ist erstaunlich, aber auch erfreulich, dass endlich auch die örtliche Politik erkennt, dass die Fantasien unseres Oberbürgermeisters bezüglich Hannovers Innenstadt in einen fatalen Irrweg führen. Nun muss sie auch aktiv werden! Ihr Bericht über die zunehmenden Leerstände in der City müsste doch im Rathaus zur Kenntnis genommen werden. Die albernen Spielereien mit Theater auf der Hochstraße, Eventflächen auf dem Köbelinger Markt oder gelegentliche Marktbuden von Standbetreibern aus der Markthalle zeugen von mangelndem Sachverstand. Aber genau den braucht es, wenn man Einzelhandel und Handwerk sowie Ärzte und Anwälte in der Innenstadt wirtschaftlich am Leben halten will. Die Mitarbeitenden im Rathaus sollten sich daran erinnern, dass diese es sind, die das Geld für ihre Bezüge erwirtschaften! Wir sind eine Großstadt, und kein Mensch kommt wegen Luftballons und Blumenkübeln von auswärts hierher. Die Innenstadt muss mit dem PKW erreichbar bleiben! Hans-Valentin Klein sen., Hannover

Neue Perspektiven: Auf dem Köbelinger Markt soll nicht mehr geparkt werden. Die Stadt möchte das einstige Ordnungsamt durch Wohnhäuser ersetzen und mit Freizeitangeboten die Aufenthaltsqualität erhöhen. © Quelle: Stadt Hannover

Leser Arne Grävemeyer: „Wollen wir zurück zu mehr Autos?“

Zum Artikel „Nachfrage nach Ladenflächen in der Innenstadt bricht um 74 Prozent ein“ vom 2. Februar:

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Wo steht geschrieben, dass die Mieten für Geschäftsräume ins Astronomische und immer weiter steigen müssen? Jetzt stehen in Hannover Ladenflächen leer. Anscheinend ist es schwierig, diese an umsatzstarke Boutiquen und Elektronikanbieter neu zu verpachten – andere Pächter können leider die immensen Mieten nicht aufbringen. Ist das ein Naturgesetz? Warum sind die Mieten in Hannovers Innenstadt unerschwinglich für Kinderbetreuung, gemeinsames Kochen, Tanzkurse, Lohnsteuerhilfevereine, familienfreundliche Angebote, Schachklubs ...? Für Konzepte, die das Zusammenleben stärken und das Leben lebenswerter machen? Wollen wir wirklich zurück zu mehr Parkplätzen und mehr Autos in der Innenstadt? Damit dort wieder neue Konsumtempel entstehen? Arne Grävemeyer, Isernhagen

Leser Heinz-Helmut Schlüter: „Autofahrer gern gesehen im Umland“

Es ist ja unstreitbar, dass viele Konsumenten ihre Ware über das Internet bestellen, zum größten Teil Personen im jüngeren und mittleren Alter. Zum Einkaufen in der Innenstadt ist es doch bisher eher die ältere Generation; auch meine Frau und ich zählen dazu. Im Internet bestellen wir nicht, und ich kenne sehr viele Nachbarn, Freunde oder Bekannte, die genauso handeln. Nachdem aber unser Oberbürgermeister, seine Verwaltung sowie auch die Parteien immer mehr die Autos aus der Innenstadt drängen, ja beinahe verteufeln, sehe ich mich veranlasst, die Innenstadt nicht mehr aufzusuchen.

Man kann seine Einkäufe sehr gut im Umland tätigen. Autofahrer werden hier noch gern gesehen; niemand braucht seine Einkäufe in Bahnen nach Hause schleppen, sondern kann sie bequem im nah geparkten Auto verstauen. Zudem muss man in Garbsen, Laatzen, Langenhagen oder Altwarmbüchen in den Einkaufszentren keine Parkgebühren zu zahlen. Darüber sollte man sich in Hannover einmal Gedanken machen. Heinz-Helmut Schlüter, Hannover

Leser Rolf Meyer: „Einseitig gegen die Autofahrer“

Der Artikel wundert mich etwas. Die Stadt Hannover will doch eigentlich keine Besucher, gemeinhin Kunden genannt, in der Stadt. Alle Bemühungen gehen dahin, Autos aus der Stadt fernzuhalten. Und im ÖPVN wird die Situation seit Jahren schlechter. Mehr als 60 Prozent der Menschen im Umland sind für Fahrten in die Stadt auf Autos angewiesen. Das ist seit Jahren bekannt. Ohne einen Plan, die Mobilitätswende nicht nur einseitig gegen die Autofahrer auszutragen, wird Hannover weiter Leerstände und Pleiten produzieren. Rolf Meyer, Wennigsen

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Leser Ulrich Peterknecht: „Es passiert rein gar nichts“

Wenn man täglich liest, was in Hannover schöner werden soll und wie die Wirklichkeit aussieht, kann man nur die Hände über dem Kopf zusammenschlagen. Geschäfte verschwinden, weil kaum noch Kunden vorhanden und die Mieten zu teuer geworden sind. Dann will man die Autos aus der Stadt verbannen und Sportplätze und Erholungsgebiete erschaffen, damit sich die Bürger erfreuen können. Aber es passiert rein gar nichts. Man plant und plant – und dann haben andere wieder eine neue Idee, die sich wegen der horrenden Kosten ebenfalls nicht umsetzen lässt. Man sollte die Sachen, die schon länger auf Vollendung warten, in Angriff nehmen, fertig stellen und dann weiter entscheiden. Ulrich Peterknecht, Hannover

Leser Claus Loewe: „Maßnahmen schaffen Verunsicherung“

Der enorme Rückgang der Vermietungen von Ladengeschäften und -flächen in der Innenstadt hat nicht nur mit hohen Mieten, Interneteinkäufen und Pandemie zu tun. Ein entscheidender Grund dürfte auch die leidige Diskussion um die Aussperrung des Autoverkehrs in die City sein. Jede Firma überlegt doch, wie gut die Kundenanbindung für ihr Geschäft ist. In Hannover wird mit neuen Vorschlägen und Maßnahmen eine Verunsicherung geschaffen, die jegliche Investition infrage stellt. Es werden auch keine Alternativen aufgezeigt, wie der Verbraucher einfach und problemlos in die City kommen soll. Erst eine klare Planung der Erreichbarkeit der Innenstadt wird bei Investoren das Interesse für die Anmietung von Ladenflächen wecken. Claus Loewe, Isernhagen

Leser Klaus-Peter Schneegans: „Viele Produkte nur online“

Der Geschäftsführer der City Gemeinschaft sagt, „es gibt quasi nichts, was in der Innenstadt nicht zu bekommen ist“. Das ist heftig übertrieben. Wenn ich zum Beispiel eine bestimmte CD der Beatles dort suchen würde, wäre es Glückssache, diese dort zu finden. Es ließen sich genug Beispiele mit anderen Produkten finden, bei denen es ähnlich ist. Da bleibt wirklich nur die Online-Bestellung aus dem Internet. Klaus-Peter Schneegans, Hannover

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Leserin Cathrin Compte: „Konzept für bezahlbaren Wohnraum“

Zum Kommentar „Vier Punkte, die sich in der City ändern müssen“ vom 4. Februar:

Es fehlt ein fünfter Punkt. Hannover braucht dringend ein Konzept, um Wohnungslose menschenwürdig unterzubringen. Bitte keine Beachvolleyballfelder, sondern bezahlbaren Wohnraum. Wer heute vom Raschplatz zur Langen Laube unterwegs ist, sieht, dass Shopping in Hannover das geringste Problem darstellt. Wer allein im Hauptbahnhof dreimal angebettelt wird, bevor er das erste Geschäft erreicht, dem vergeht schon mal die Kauflust. Cathrin Compte, Isernhagen

Problemzone: Die Drogen- und Obdachlosenszene Hannovers soll sich künftig nicht mehr rund um den Raschplatz konzentrieren. Die Stadtverwaltung möchte hier neue Freizeit- und Sportmöglichkeiten schaffen. © Quelle: Tobias Woelki

Leser David Bernstein: „Erstaunlich viel Potenzial“

In der Innenstadt von Hannover gibt es leider Bereiche, die nicht zum Verweilen einladen. Ein hervorstechendes Problem sind Fassaden, die langweilig bis abstoßend sind, sowie Straßen und Plätze, die erstaunlich oft wenig Aufenthaltsqualität haben. Einige Häuser im Bereich zwischen Kröpcke und Steintor – im Herzen Hannovers – machen einen trostlosen (heruntergewirtschafteten bis verwahrlosten) Eindruck. Diese Bereiche wirken wenig einladend und vermitteln ein Bild von Langweiligkeit. Hannovers Innenstadt würde in einigen Bereichen ein Facelifting (auch mit spannender neuer Architektur und rekonstruierten Fassaden aus der Vorkriegszeit) guttun. Das könnte eine spannende Mischung werden, die neugierig macht und zum Verweilen einlädt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Ein Abriss des hässlichen Kaufhauses an der Marktkirche könnte auch eine Chance sein, Hannover an dieser – prominenten – Stelle ein ansehnliches (vielleicht sogar historisches) Gesicht zu schenken. Mit mehr Mut würden diese Bereiche sogar liebenswert und lüden zum wiederholten Verweilen ein. Der Opernplatz, eigentlich schön, aber doch „tot“, könnte durch einen „klassischen“ Brunnen, der zum schönen Opernhaus passt, belebt werden. In Hannover gibt es erstaunlich viel – brachliegendes – Potenzial. David Bernstein, Berlin

Leser Ronald Fischer: „Viele Gründe, warum Attraktivität leidet“

Zum Thema „Leerstände in der City“ (Frage des Tages) vom 4. Februar:

Warum leidet die City? Die Attraktivität leidet zunehmend unter der Menge der Bettler und Straßenmusikanten, unter lieblos gepflasterten Plätzen wie dem Steintor, auf dem eine sehr teure Stele auch nichts retten kann, dem untragbaren Raschplatz und nicht zuletzt unter Herrn Onays Bemühungen, den Autoverkehr zu verdrängen. Die S-Bahn ist extrem unzuverlässig geworden, sowohl hinsichtlich der Pünktlichkeit als auch der Wagenzahl. Bei meiner letzten S-Bahn-Fahrt vor etlichen Monaten blieben Personen zurück, und der eine Waggon war so voll, dass das Aussteigen extrem schwierig war. Das tue ich mir freiwillig nicht mehr an. Ronald Fischer, Wedemark