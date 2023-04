﻿„Legal druff“ mit dem „Awaka“ von Christian Werner aus Hannover

Seitdem er einmal Kaffeelikör gekostet hat, ist er auf den Geschmack gekommen. Mittlerweile stellt Christian Werner (48) seinen eigenen in Linden her. Uns hat der Hannoveraner erzählt, was es mit seinem „Awaka“ so auf sich hat.

Stellt seinen Likör leidenschaftlich in Linden her: Christian Werner zeigt seinen „Awaka“.

Hannover. Es war vielleicht ein schnörkelloses Geschenk, dafür aber ein sehr schmackhaftes: „Mein Vater hat zu seinem Geburtstag mal selbst gemachten Kaffeelikör geschenkt bekommen. Ihm, anderen Partygästen und auch mir hat der richtig gut geschmeckt“, erinnert sich Christian Werner (48) an eine Feier im Jahr 2008. Seitdem ist der Mann auf den Geschmack gekommen – „ich habe angefangen, das Getränk nachzumachen und selbst herzustellen“.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Werner brütete über Bohnen, kombinierte sein Gebräu mal mit Milch, mal mit einem Eiswürfel. Er hat die Mischung mal kürzer, mal länger ziehen lassen, mehr oder weniger Bohnen genommen, irgendwann nur die frischen aus der Rösterei benutzt. Der 48-Jährige lernte dazu: „Robusta-Bohnen haben beispielsweise doppelt so viel Koffein wie die Arabica-Variante, die ich anfangs verwendet habe. Und sie haben weniger Säure, der Körper ist schokoladenhaltiger. Sie ist unterschätzt, aber definitiv die Mutter aller Energydrinks!“ Was anfangs ein rein privater, in einem Fünf-Liter-Ballon hergestellter Spaß war, ist mittlerweile ein in 100-Liter-Kannen gereiftes Geschäft geworden – oder soll es werden: „Awaka“ heißt das Produkt, das der Lindener seit August 2022 herstellt.

Füllt selbst ab: Christian Werner stellt seinen Kaffeelikör mit ganz viel Herzblut und Knowhow in Linden her. © Quelle: Nancy Heusel

Der Name ist ein Wortspiel aus den Begriffen „awake“ (englisch für wach) und Kaffee, was seiner Zielgruppe gefallen dürfte: Feiernde. Auch Werner ist Partymachen nicht abgeneigt, „und mit meinem Getränk ist man legal druff“. „,Awaka’ ist für Menschen gemacht, die sich zu später Stunde erquicken möchten, ohne sich dabei in die Illegalität zu begeben. Und für Menschen, die sich am Samstagmorgen auf dem Festival einen kräftigen Kick geben möchten.“ Werner lacht: „Oder einfach für diejenigen, die einfach keinen Bock haben, sich einen Kaffee zu kochen.“

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Christian Werner *18. März 1975 in Hannover. Christian Werner wächst in Lüdersfeld (Landkreis Schaumburg) und dann in Kleefeld auf. Nach dem erweiterten Realschulabschluss absolviert er im Jahr 1993 eine Ausbildung zum. Er holt sein Abitur nach, studiert Volkskunde, Ethnologie und Geografie in Bonn. Als er 29 Jahre alt ist, kehrt er nach Hannover zurück. Werner ist sein eigener Chef, ihm gehört die Firma „Chris Clean“. Erspartes steckt er in sein Herzensprojekt, den Kaffeelikör „Awaka“. Er lebt mit seiner Familie in Linden. www.awaka.eu

Sein Produkt – es gibt Flachmänner (200 Milliliter für acht Euro) und die 0,7-Liter-Flasche zu 22,50 Euro – stellt der 48-Jährige in Linden her: auf dem Gelände des Platzprojektes an der Fössestraße. Werner ist Mieter bei dem Modell- und Forschungsprojekt für experimentelle Stadtentwicklung und tüftelt in seinem Bauwagen an seinem Getränk.

Geht unter die Haut: Christian Werner hat sich den Schriftzug seines Likörs tätowieren lassen. © Quelle: Nancy Heusel

Und das macht er so leidenschaftlich, dass es sogar unter die Haut geht! An seinem rechten Unterarm ließ er sich den Schriftzug seines Likörs. „Ich liebe ihn eben einfach.“ So wie er seine Freundin Beate (45) auch liebt – nicht nur, weil sie das Logo frei Hand gezeichnet hat. Das Paar hat auch zwei Kinder, Wolf (12) und Jana (9). „Mein drittes Kind ist der Likör. Meine Frau fühlt sich manchmal schon vernachlässigt.“ Hauptsächlich arbeitet Christian Werner als Glas- und Gebäudereiniger, er hat sich mit seiner Firma „Chris Clean“ vor vielen Jahren selbstständig gemacht.

Lesen Sie auch

Hat er eigentlich einen Trick, wie Fensterscheiben richtig blitzeblankwerden, ganz ohne Streifen? Gerade jetzt dürfte bei vielen von uns ja der Frühlingsputz anliegen. „Eigentlich braucht man nur ein gutes Poliertuch. Ansonsten verwende ich auch nur Spülmittel.“ Er muss es wissen, schließlich hat dafür gesorgt, dass die Fronten an den Rolltreppen in Kaufhäusern glänzen, außerdem die Scheiben von Banken.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Sein aktueller Sieben-Jahres-Plan sieht allerdings vor, „aus dem zweiten Standbein das erste zu machen“. Werner freut sich auf die beginnende Open-Air- und Festival-Saison. „Da ist der Likör genau das Richtige.“

Wenn er auf dem Platzprojekt-Gelände von seinen Ideen, Visionen und Zielen erzählt, würde man eher nicht darauf kommen, dass der zweifache Vater schüchtern sein könnte. Er offenbart sein kleines Geheimnis: Es hilft ihm, wenn er seine „Awaka“-Mütze aufsetzt, dann wird er zu „Papa Awaka“: „So kann ich viel leichter auf Leute zugehen. Der kann einfach alles, was ich nicht kann, der macht, was ,Awaka’ benötigt, um ein Verkaufsschlager zu werden.“ Das Zulegen eines Alter Egos hat er sich übrigens bei Kurt Krömer (48) abgeguckt; der Komiker heißt in Wahrheit Alexander Bojcan. Wir drücken die Daumen, dass Werner an diesen Erfolg anknüpfen kann!