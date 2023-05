﻿Ex-96-Profi Prib freut sich auf Hannover

Hannover. Sie sind Fußballstars, haben in ihren sportlichen Karrieren vieles erreicht. Für die beiden Fußballer Edgar Prib (33) und Raphael Wolf (34) steht demnächst aber ein ganz besonderer Meilenstein an: Sie treten beim Legendenspiel am 1. Juli in der Heinz-von-Heiden-Arena gegen Ikonen wie wie Kaká (41), Deco (45), Rivaldo (51) und Júlio César (43) an.

„Ich bin mega aufgeregt, kann ich es noch gar nicht richtig glauben“, gesteht Prib, den wir am Telefon in der Türkei erwischen. Dort hat der 33-Jährige gerade beim Erstligisten Manisa FK die Saison zu Ende gebracht, der Verein landete auf dem achten Tabellenplatz. Wie es für den Sportler, der zwischen den Jahren 2013 und 2020 bei den Roten von Hannover 96 kickte, weitergeht, weiß er noch nicht. „Ich bin fit und noch nicht bereit aufzuhören“, ist er sich indes sicher.

Werden in der Landeshauptstadt erwartet: Am 1. Juli treten beim Legendenspiel Weltfußballer gegen Influencer an. © Quelle: Shiny Sport

Für das Legendenspiel zuzusagen war für Prib kein großes Ding. Im Gegenteil: Eine Zusage war alternativlos. „Als ich klein war und Spiele auf der Playstation 1 gezockt habe, habe ich mit so großen Namen gespielt“, erklärt er im Hinblick auf die Aufstellung auf der Seite der Legenden. „Das sagt alles!“ Spieler von diesem Schlag waren seine Vorbilder. „Ronaldinho, Rivaldo, Zinédine Zidane, Kaká, Beckham – ich war verrückt nach ihnen.“ Und wenn alles so vonstattengeht, wie vom Veranstalter Dennis Erdem (41) angedacht und geplant, dürfte Edgar Prib gegen ein oder anderen von ihnen Platz antreten.

Hat er Berührungsängste, wenn es mit solchen Kindheitsidolen in den Zweikampf geht? Er lacht: „Das sind gereiftere Herren, ich bin noch jung, da werde ich schon etwas vorsichtiger sein.“ Primär geht es ihm weniger um Ehrgeiz, sondern mehr um den Spaß, „wie damals, wenn man mit Freunden auf den Bolzplatz gegangen ist. Da wollte man auch gut sein, aber sicher niemandem wehtun.“

Er kennt sich und ahnt, dass er sich vielleicht wird überwinden müssen, auf seine Gegenüber zuzugehen: „Ich bin ein eher schüchterner Mensch. Am Matchtag empfinde ich wahrscheinlich eher die Nervosität eines Fans und nicht die eines Fußballspielers.“ Vor einiger Zeit ist er einmal Tennislegende Roger Federer (41) in Dubai begegnet: „Da musste ich mich eine halbe Stunde durchringen, um ihn anzusprechen.“

Heimkehr in die alte Heimat Hannover

Für Prib könnte dieser Tag im Stadion noch viel mehr als ein spaßiges Spiel bedeuten: „Es war lange mein Wohnzimmer“, erzählt er von seinen Hannover-Jahren, in denen er in 131 Spielen zwölf Tore für die Roten geschossen hat. „Vielleicht kann ich den Tag auch nutzen, mich in Hannover zu verabschieden. Damals hatte ich kein Abschiedsspiel oder Ähnliches.“

Verstehen sich auch außerhalb des Sportlichen: Edgar Prib (links) und Leon Andreasen waren vor Kurzem gemeinsam auf einer Hochzeit in der Türkei. © Quelle: Instagram/Leon Andreasen

An die Stadt hat er viele gute Erinnerungen, er hält nach wie vor Kontakt zu Menschen, die hier leben. Dazu zählen Freunde außerhalb seines damaligen Vereins, aber eben auch Teamkameraden wie Ron-Robert Zieler (34), Hendrik Weydandt (27), Leon Andreasen (40). Zu Raphael Wolf gibt es ähnlich gute Verbindungen: „Wir hatten in Düsseldorf eine gemeinsame Zeit“, erzählt der Torhüter, der bei der Fortuna gerade verabschiedet wurde. „Und in Hannover standen wir uns gegenüber, als ich für Bremen und Eddi für 96 gespielt hat.“ Auch Wolfs sportliche Zukunft steht „aktuell in den Sternen, ich lasse es auf mich zukommen“.

Abschied nach sechs Jahren: Torhüter Raphael Wolf sagt Fans der Fortuna in Düsseldorf Tschüs. © Quelle: Instagram/Fortuna Düsseldorf

So wie die Pässe beim Legendenspiel in der Heinz-von-Heiden-Arena – an ihm vorbei soll allerdings am liebsten kein Ball ins Netz gehen. „Die Leute wollen bestimmt viele Tore sehen, der Spaß steht im Vordergrund“, so der Keeper lachend. Seine Aufregung, auf die Spieler mit den ganz großen Namen zu treffen, hält sich indes in Grenzen: „Es ist eher Riesenvorfreude. Das sind besondere Kicker mit einer besonderen Vergangenheit. Sie haben Geschichte geschrieben.“

Holt die Legenden in die Arena: Veranstalter Dennis Erdem (links) mit einem der Spieler, die dabei sein wollen – Deco. © Quelle: privat

Der 34-Jährige hofft, abseits des Rasens ein wenig mehr über die persönlichen Geschichten von Kaká und Co. zu erfahren: „Vielleicht bietet sich auf der Aftershowparty die Gelegenheit. Ich bin immer daran interessiert, Menschen näher kennenzulernen: über das hinaus, was man aus der Zeitung weiß.“ Wolf wird an dem Tag von seinem Sohn Colin Noah (14) begleitet, außerdem hat der Fußballer Freunde in der Stadt.

Das „Legendenspiel“ steigt am 1. Juli in der Heinz-von-Heiden-Arena. Einlass ist ab 14 Uhr, Spielbeginn ist um 16 Uhr. Karten kosten zwischen 35 und 85 Euro, sie sind unter www.eventim.de/event/legendenspiel-shiny-sport-heinz-von-heiden-arena-17008993/ erhältlich. Mehr Infos unter www.shiny-sport.de

