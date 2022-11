﻿Lehrerin aus Hannover nach Corona-Impfung gelähmt – Verwaltungsgericht erkennt Impfschaden nicht als Dienstunfall an

Eine Förderschullehrerin ist nach ihrer Covid-19-Impfung im März 2021 ein Pflegefall. Sie ließ sich in ihrer Schule impfen, auf Veranlassung des Schulleiters. Doch die Folgen muss sie selbst tragen, urteilt das Verwaltungsgericht Hannover.

Hannover. Eine Lehrerin (62) aus Hannover wird nach einer Covid-19-Impfung zum Pflegefall. Thrombosen und Schlaganfälle führten dazu, dass sie lange im Wachkoma lag, sie benötigt heute eine 24-Stunde-Pflege in einem Heim, eine Besserung ist nicht in Sicht. Ihr Ehemann als ihr Betreuer forderte, dass der Vorgang als Dienstunfall anerkannt wird. Das zuständige regionale Landesamt für Schule und Bildung Lüneburg lehnte dies ab und verwies auf die Freiwilligkeit der Impfung. Das Verwaltungsgericht in Hannover gab dem Dienstherrn am Donnerstag recht.