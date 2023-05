﻿An zwei von drei Schultagen fällt in Niedersachsen Unterricht aus

Hannover. Unterrichtsausfall oder Vertretungsstunden sind an den niedersächsischen Schulen nicht mehr die Ausnahme, sondern längst die Regel. Das ergeben stichprobenhafte Erhebungen dieser Zeitung über einen Zeitraum von 17 Tagen nach den Osterferien in der Region Hannover/Hildesheim. Dabei kam es im Schnitt an zwei von drei Tagen zu Ausfällen oder Vertretungsstunden, oft allerdings von fachfremden Lehrern. Das heißt, wenn eine Stunde entfällt, springt als Vertretungskraft eine Lehrkraft ein, die dieses Fach nicht unterrichtet. Oft fielen Doppelstunden aus.

Landeselternrat: „Hohe Kadenz an Ausfall“

Auch Bildungsexperten bestätigen, dass Ausfall längst das neue Normal ist. So sagt der Vorsitzende des Landeselternrates, Michael Guder: „Drastisch ausgedrückt, glaube ich, dass die hohe Kadenz an Ausfall die Normalität darstellt. Meine Kinder haben nicht mehr wirklich einen Stundenplan.“ Die Fächer würden täglich via Untis abgestimmt. Eine Applikation, die eigentlich bei der elektronischen Vertretungsplanung helfen soll.

Zum Start des zweiten Schulhalbjahres hatte Niedersachsens Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) bekanntgegeben, dass die Unterrichtsversorgung so schlecht ist wie noch nie. Zum Stichtag im vergangenen September betrug die Lehrerversorgung im Landesschnitt gerade einmal 96,3 Prozent. Bei einer Lehrerversorgung von unter 100 Prozent müsse zwangsläufig Unterricht ausfallen, sagt Christoph Rabbow, Chef des Philologenverbandes.

Kultusministerium sieht Pflichtunterricht abgedeckt

Dem widerspricht das Kultusministerium entschieden. Rein rechnerisch sei der Pflichtunterricht zu 117 Prozent abgedeckt, es bleibe sogar noch Luft für extra Projekte. Ausfall sei keineswegs die Regel, Ziel sei es vielmehr, den Unterricht für alle Schülerinnen und Schüler sicherzustellen, sagt Sprecherin Britta Lüers. Jede Schule habe ein eigenes Vertretungskonzept entwickelt, um Ausfälle zu kompensieren, zudem stelle das Ministerium den regionalen Landesämtern für Schule und Bildung insgesamt rund 32 Millionen Euro zur Verfügung, um in Notfällen Vertretungslehrer einstellen zu können. An den Grundschulen könnten pädagogische Mitarbeiter für die Betreuung einspringen, Unterricht dürften sie aber nicht übernehmen.

Den Schulen fehlt der Nachwuchs

Aufgrund der angespannten Personallage sei aber fachfremder Vertretungsunterricht nicht auszuschließen, heißt es vonseiten des Ministeriums. Kultusministerin Julia Willie Hamburg lehnt eine Vier-Tage-Woche an den Schulen ab. Dies gilt in ganz besonderem Maße für Grundschulen. Die Ministerin weiß dennoch, dass angesichts der angespannten Lage vereinzelter Unterrichtsausfall nicht komplett zu verhindern ist. In Ausnahmefällen könnte bei akutem Lehrkräftemangel etwa ein 13. Jahrgang auch mal einen Tag selbst lernen oder mit digitalem Unterricht versorgt werden. Doch Ministerin Hamburg betont: „Das ist kein Modell für die Dauer und erst recht nicht für einen Regelzustand, sondern wenn, dann für eine Ad-hoc-Maßnahme.“

Fachbezogener Vertretungsunterricht sei noch zu verschmerzen, findet Elternvertreter Guder, kompletter Ausfall sei aber nicht hinnehmbar. Man bemühe sich, zumindest die ersten vier Schulstunden zu gewährleisten, aber grundsätzlich fehle der Nachwuchs an den Schulen, kritisiert Philologenchef Rabbow: „Von unten wächst zu wenig nach.“ Das Land müsste mehr Studienplätze zur Verfügung stellen und Studienbeschränkungen streichen.

GEW: Keine Besserung in Sicht

Laut Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft fehlen im Land 10.000 Schulbeschäftigte, davon mehr als 7000 Lehrkräfte. „Vertretung und Stundenausfall sind also eher Normalfall als Ausnahme, Besserung scheint kaum in Sicht“, mahnt Landesvorsitzender Stefan Störmer. Die Gewerkschaft kritisiert den „eklatanten Personalmangel und die Überlastung der Beschäftigten schon seit Jahren vehement“.

Auch Christian Fühner, CDU-Bildungsexperte im Landtag, warnt vor einem immer dramatischeren Unterrichtsausfall und fordert: „Die Schulen brauchen jetzt größtmögliche Freiheiten beim Anwerben von lehrendem und pädagogischem Personal, eine bessere Mehrarbeitsvergütung, Anreize für die stundenweise Erhöhungen der Teilzeit.“ Lehrkräfte sollten sich darauf konzentrieren, Unterricht zu erteilen. Fühner wirft Rot-Grün und dem Kultusministerium vor, nicht zu handeln, dabei lägen Vorschläge und Gesprächsangebote von der Opposition längst auf dem Tisch.