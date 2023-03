﻿Beim niedersächsischen Bildungsgipfel in Hannover diskutieren Experten über Wege aus der Personalkrise in den Schulen

Hannover. „Mehr Klarheit“ und „konkrete Entlastung für die vorhandenen Lehrkräfte“ wünschen sich die Teilnehmenden des niedersächsischen Bildungsgipfels, der am Montag in Hannover auf Initiative von Kultusministerin Julia Willie Hamburg (Grüne) gestartet ist. Svenja Telle vom Grundschulverband, selbst Lehrerin an der Neuen Schule in Wolfsburg, sagt, Lehrkräfte müssten von Verwaltungsarbeiten wie Reisekostenabrechnungen oder IT-Betreuung entlastet werden. Andere Bildungsvertreter wünschen sich multiprofessionelle Teams, weniger Klausuren oder eine duale Lehrerausbildung.

Studierende könnten Klassenarbeiten korrigieren

Klassenarbeiten können auch von Studenten statt von Lehrkräften korrigiert werden, hat die Expertenkommission der Kultusministerkonferenz vorgeschlagen. Pädagogen finden den Vorschlag befremdlich. © Quelle: Imago/ U. Grabowsky

Die Ständige Wissenschaftliche Kommission der Kultusministerkonferenz hat andere konkrete Vorschläge vorgebracht, wie der Lehrermangel bekämpft werden könnte, auch wenn diese bei den Bildungsverbänden nicht gut angekommen sind. Professor Olaf Köller, einer der beiden Vorsitzenden der Kommission, stellt diese beim Bildungsgipfel in Hannover noch einmal vor: Lehramtsstudenten könnten die Korrektur von Klassenarbeiten übernehmen, Lehrkräfte im Ruhestand weiter unterrichten, kleine Lerngruppen auf dem Land könnten zu größeren Klassen zusammengelegt werden, ausländische Lehrkräfte sollten leichter in den deutschen Schuldienst übernommen werden, Oberstufenschüler könnten Hybridunterricht und Selbstlernzeiten zu Hause bekommen. Auch eine moderate Begrenzung der Teilzeit- und Sabbaticalmöglichkeiten sei möglich, sagt Köller, es sei aber nie darum gegangen, Lehrkräften mit Kindern oder pflegebedürftigen Eltern in Vollzeit zu zwingen, wie es teils in der Öffentlichkeit dargestellt worden sei.

Während Köller sagte, dass es an den Universitäten gang und gäbe sei, dass Assistenzkräfte die Arbeiten der Studierenden korrigierten und nicht die Professoren, sind Torsten Neumann vom Verband Niedersächsischer Lehrkräfte und Christoph Rabbow vom Philologenverband nicht überzeugt, dass dies auch für Schulen eine Lösung wäre. Lehrer könnten besser beurteilen, wie sie Klassenarbeiten bewerten müssten, meint Gymnasiallehrer Rabbow. Sie sähen genau, was die Schüler gelernt hätten und was nicht. Ein Lehrer kenne auch die sozialen Hintergründe des Schülers, sagt Neumann, der an einer Oberschule in Bergen (Kreis Celle) unterrichtet.

„Lehrkräfte müssen sich auch um ihre eigene Gesundheit kümmern“

Sport hilft bei Stress: Lehrkräfte, die sich fit hielten, seien stressresistenter, sagen Wissenschaftler. © Quelle: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Wichtig sei es auch, dass Lehrkräfte sich um ihre eigene Gesundheit kümmerten, um den Stress in den Schulen auszuhalten, sagt Köller: „Wer von morgens bis abends Schweinehälften zerlegen muss, was hält den am Leben?“, fragt er, „Sicher nicht, dass er zwei Schweinehälften weniger zerlegen muss, sondern der soziale Support außerhalb des Jobs, Sport, Freunde treffen.“ Von strukturellen Schulreformen hält er weniger. Keine Reform der letzten 50 Jahre habe die Probleme wirklich gelöst, meint Köller. Er verweist auf relativ geringe Abbrecherquoten bei den Lehramtsstudierenden: Nur 5 bis 10 Prozent der Studierenden würden aufhören, in einigen Naturwissenschaften gebe es dagegen Abbrecherquoten von 50 Prozent. Es müsse also gar nicht darum gehen, den Lehrerjob attraktiver zu gestalten.

Nicht nur in den Schulen, sondern in allen Branchen fehle der Nachwuchs: „Restaurants legen Schließtage ein, in den Hotels werden die Betten nicht mehr gemacht.“ Jeder Physiker oder Informatiker, der als Quereinsteiger Pädagoge werde, fehle in der Industrie. Andreas Meisner von der Gemeinnützigen Gesellschaft Gesamtschule findet, dass die Vorschläge der Wissenschaftskommission unglücklich seien, weil die Lehrkräfte durch Corona, Krieg und die Klima-Krise schon über Gebühr belastet seien.

Viele Neueinsteiger arbeiten nur Teilzeit

Nach Expertenschätzungen arbeiten 60 Prozent der jungen Lehrkräfte von vornherein in Teilzeit, teils weil sie andernfalls ihren Beruf nicht schaffen würden, sagt Grundschullehrerin Telle. Teils aber auch, weil sie gar keine Vollzeittätigkeit anstrebten, sagt Meisner, sondern noch genügend Zeit für Familie, Freizeit und Freunde haben wollten.

Auch in den Kitas fehlen Fachkräfte. © Quelle: Monika Skolimowska/dpa

Der Lehrermangel fällt in eine Zeit sinkende Bildungserfolge: Wer die Deutsch- und Mathematikfähigkeiten von Kindern verbessern wolle, dürfe nicht erst in der Grundschule beginnen, sagt Köller, sondern müsse schon im Kindergarten und davor ansetzen. Er verweist darauf, dass Kinder aus armen Familien in ihren ersten beiden Lebensjahren rund 30 Millionen weniger Wörter hörten als Kinder aus Akademikerhaushalten. Wer Elternteile ohne deutschen Wurzeln hätte, sei beim Eintritt in die Kita ungefähr um zwei Jahre in der Sprache zurückgeworfen. Marco Trips vom Städte- und Gemeindebund hält dagegen, dass die Personalnot in den Kitas genauso groß ist wie in den Schulen. Viel auffangen könne man hier also nicht.