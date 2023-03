﻿Unterrichtsausfall an Schulen in Hannover erreicht einen Höchststand

Dramatische Stundenausfälle an Schulen in Hannover und ganz Niedersachsen: Der Grund sind viele Krankheitsfälle, neuerdings auch wieder Klassenfahrten – und eine ohnehin beispiellos niedrige Unterrichtsversorgung. Gibt es noch eine angemessene Abi-Vorbereitung?

Hannover. Der Unterrichtsausfall an den weiterführenden Schulen in Hannover erreicht eine neue Dimension, dabei haben die Abschlussprüfungen noch gar nicht begonnen. Eltern berichten von immer wieder zerrissenen Schultagen. Dabei wäre gerade nach der langen Corona-Pause ein geregelter Schulalltag für Jugendliche so wichtig, sagen Eltern und Experten. Schülerinnen und Schüler befürchten, bei Abschlussprüfungen nicht so gut wie erhofft abzuschneiden, weil die Prüfungsvorbereitung in der Schule wegen der vielen Ausfälle nur unzureichend gewesen sei. An den Grundschulen gibt es zwar auch Ausfall, den merken Eltern aber nicht, weil die Kinder in der Schule bleiben und nicht nach Hause kommen. Denn Grundschulen müssen gesetzlich vorgegeben eine verlässliche Betreuung von 8 bis 13 Uhr anbieten. Für Gesamtschulen, Real- und Oberschulen und Gymnasien gilt das nicht. Wie viele Stunden tatsächlich ausfallen, lässt sich nicht beziffern. Elternvertreter fordern so eine Statistik schon seit Jahren – ohne Erfolg.

Hoher Krankenstand und mehr außerschulische Aktivitäten

Hintergrund für den massiven Ausfall sind zu einen ein hoher Krankenstand bei den Lehrkräften, zum anderen fallen Stunden auch aus, weil Pädagogen – nach langer Corona-Pause – jetzt wieder mehr außerschulische Projekte wahrnehmen: Sie machen Ausflüge oder Klassenfahrten, nehmen an Austauschprogrammen oder Musikfreizeiten teil, organisieren Sportturniere oder Schulwettbewerbe. Dies sei wichtig, sagen Philologenchef Christoph Rabbow und René Mounajed vom Schulleitungsverband, weil in den Klassen immer noch auffalle, wie sehr das soziale Miteinander in der Pandemie gelitten habe. Auch Dirk Schlademann, Schulelternratsvorsitzender der Bismarckschule in Hannover, hält derartige Angebote für wichtig: „Unsere Kinder mussten lange darauf verzichten.“

Schüler gehen wieder auf Klassenfahrten. Hier eine Szene aus dem Film „Alfons Zitterbacke – Endlich Klassenfahrt“ mit Luis Vorbach als Alfons Zitterbacke und Leni Deschner als Leonie. Wenn Lehrkräfte mitfahren, fallen sie für den Unterricht in anderen Lerngruppen aus. © Quelle: Kina/dpa

Laut Rabbow läuft der Schulbetrieb im ganzen Land gerade radebrechend: „Wir ächzen unter der Situation.“ Jens Bormann von der Realschule Misburg in Hannover sagt beispielsweise: „Auch wir haben erhebliche Krankenstände und dies seit geraumer Zeit. Verschärft wird diese lange Phase dadurch, dass immer die gesunden Kolleginnen und Kollegen das Gros des Entfalls auffangen und damit selbst ausgezehrt und wiederum infektionsanfälliger werden.“ Der Schulleiter betont: „Wir geben im Moment wirklich alles, um den Schulbetrieb ernsthaft aufrecht zu erhalten – und so fühlt es sich auch an!“ Hier zeige sich sehr deutlich, was passiere, wenn Schulen keine personellen Reserven hätten. Die Unterrichtsversorgung ist in Niedersachsen mit einem Durchschnittwert von 96,3 Prozent in diesem Schuljahr so schlecht wie noch nie.

Zerrissene Schultage sind längst Alltag

Ein Blick auf die Wirklichkeit: Auf dem Stundenplan stehen acht Stunden, tatsächlich hat die Gymnasiastin aber nur drei – die erste Stunde fällt aus, die zweite findet statt, die Stunden 3 bis 6 werden aber wiederum nicht erteilt, nachmittags sind dann noch zwei Stunden Chemie. Eine Oberstufenschülerin hat an einem Tag statt der angesetzten sieben Stunden nur eine Stunde Unterricht, einen Tag später endet ihr Schultag bereits nach zwei Minuten, die erste Stunde fällt nun doch aus, von den übrigen fünf Stunden hatte dies schon am Abend zuvor festgestanden. Ein Elftklässler hat in einer Woche Montag drei statt fünf Stunden, Dienstag drei statt sechs, Mittwoch vier statt sechs Stunden, Donnerstag fällt hingegen von sieben Stunden nur eine aus, Freitag sind drei statt der geplanten fünf Stunden Unterricht.

Kein Unterricht: An vielen Schultagen gibt es Stundenausfall. Familien beklagen, dass so gar keine Verlässlichkeit gewährleistet sei. © Quelle: Oliver Berg/dpa

Vertretungspläne sind derzeit oft Flickenteppiche, von Verlässlichkeit kann für Familien keine Rede sein, obwohl sich die weiterführenden Schule bemühen, besonders in der Unterstufe und in den Abschlussjahrgängen so viel Unterricht wie möglich sicherzustellen. Aber viel ist derzeit an zahlreichen Standorten aber nicht möglich. Es gibt aber auch Schulen, an denen es offenbar besser läuft. Michael Bax von der Leonore-Goldschmidt-Schule am Mühlenberg sagt, von außergewöhnlich hohem Stundenausfall sei ihm nichts bekannt. Rainer Kampus von der IGS Bothfeld sagt, dass es bislang immerhin gelungen sei, ganztägigen Unterrichtsausfall zu verhindern.

Schwangere Lehrerinnen dürfen seit drei Jahren nicht mehr vor der Klasse stehen

Verschärft werde das Problem noch dadurch, dass schwangere Lehrkräfte seit März 2020 nicht mehr vor der Klasse stehen dürften, sagt Schulleitungsverbandsvorsitzender Mounajed. Bundesländer haben das Verbot bereits gekippt, Niedersachsen könnte demnächst nachziehen. Kultusministeriumssprecher Sebastian Schumacher sagt dazu: „In Abstimmung mit der Gewerbeaufsicht arbeiten wir derzeit daran, dass schwangere Lehrkräfte wieder grundsätzlich im Präsenzunterricht eingesetzt werden können. Unter Berücksichtigung niedrigschwelliger Schutzmaßnahmen halten wir dieses Vorgehen für angemessen und der stabilen Corona-Lage entsprechend. Die Vorbereitungen sind auf eine zeitnahe Umsetzung ausgerichtet.“ Konkrete Zahlen, wie viele Lehrerinnen zur Zeit schwanger sind, hat das Kultusministerium nicht. In anderen Ländern sind liegt ihr Anteil bei 1 bis 2 Prozent der Lehrkräfte insgesamt.

