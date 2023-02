﻿Ehemaliger BBS-Leiter aus Hannover fordert eine neue Form der Schule

Wenn Tausende Lehrerinnen und Lehrer fehlen, dann muss Unterricht anders organisiert werden: Für Joachim Maiß, den ehemaligen Leiter der Multi-Media-BBS in Hannover, sind die Vorschläge der Kommission der Kultusministerkonferenz ein Anstoß, größer zu denken. Müssen wir weg vom Lernen in der Schule?

Hannover. Auf den Lehrkräftemangel hat Joachim Maiß, Vorsitzender des Verbandes für Lehrer und Lehrerinnen an Wirtschaftsschulen in Niedersachsen (VLWN), einen nüchternen Blick: „Die Zahl der Lehrkräfte an den deutschen Schulen wird in den nächsten zehn, 20 Jahren nicht steigen, sondern eher noch sinken.“

Was dagegen helfe? Auf jeden Fall dürfe man nicht jeden Vorschlag, den die Kommission der Kultusministerkonferenz jüngst gemacht habe, in Bausch und Bogen verdammen, meint der ehemaliger Leiter der Multi-Media-BBS in Hannover. Natürlich müsse man alle Maßnahmen, die Pädagogen noch weiter belasteten, wie eine Erhöhung der Unterrichtsverpflichtung klar ablehnen. Aber multiprofessionelle Teams, die die Kommission ebenfalls ins Spiel gebracht hatte, seien eine echte Erleichterung.

Warum muss der Lehrer die Entschuldigungen abheften?

Maiß hat klare Vorstellungen, von welchen Aufgaben Lehrkräfte entbunden werden sollten. Zum Beispiel vom Management der Schülerversäumnisse und -entschuldigungen, das koste allein bis zu zehn Minuten einer Unterrichtsstunde und jede Menge Zeit bei der Ablage. Diese Tätigkeiten könnten auch zentral von einer Verwaltungskraft erledigt werden. Voraussetzung sei allerdings ein elektronisches System, um sich krank zu melden, etwa per E-Mail, und digitale Klassenbücher, aber dies hätten inzwischen fast viele Schulen im Land, sagt Maiß. Um schwierige Schüler sollten sich vermehrt Sozialpädagogen statt Lehrer kümmern, IT-Spezialisten könnten Lehrkräfte bei der technischen Umsetzung des digitalen Unterrichts unterstützen.

Die Berufsbildner haben mit dem Kultusministerium schon vor einiger Zeit ein Konzept entwickelt, wie die chronisch unterversorgten Schulen künftig weiterbestehen könnten: Statt der 1000 fehlenden Lehrer könnte man 500 Fachkräfte für die sogenannten multiprofessionellen Teams einstellen. Kosten würde dies rund 66 Millionen Euro im Jahr. Mehr als 20 Millionen davon könnten die BBSen aus nicht verbrauchten Haushaltsmitteln selbst aufbringen. „Das Konzept muss nun endlich umgesetzt werden“, sagt auch Sven Höflich vom Berufsschullehrerverband.

„Doppel-Wumms“ für die berufliche Bildung

„Doppel-Wumms“ gefordert: Sven Höflich ist stellvertretender Vorsitzender des Berufsschullehrerverbandes Niedersachsen. © Quelle: privat

Die anderen Vorschläge der KMK-Kommission wie größere Klassen, höhere Unterrichtsverpflichtung, Einschränkung der Teilzeit, Anpassung des Ruhestandseintritt seien für die Berufsbildner wie ein „Schlag ins Gesicht“, findet hingegen Höflich. Man könne doch Lehrkräften, die – bildlich gesprochen – schon seit Jahren am Limit arbeiten, nicht sagen, dass sie die nächsten 20 Jahre noch mehr leisten müssten. Er fordert „einen Doppel-Wumms“ bei der Nachwuchskräftegewinnung. Kultus- und Wissenschaftsministerium müssten hier endlich eine Bildungsinitiative wie Ende der sechziger Jahre starten. Gute Bildung koste viel Geld, sei aber auch das Fundament von Wirtschaft und Demokratie.

„Die Schule muss ganz anders werden“

Das System Schule neu denken: Joachim Maiß hat lange die Multi-Media-BBS in Hannover geleitet. © Quelle: Tim Schaarschmidt

Der riesige Lehrermangel und die Vorschläge der KMK-Kommission seien vielleicht auch endlich Anstoß, das System Schule („Ein Lehrer steht vorn und erzählt, 24 Schüler sitzen im Klassenraum und hören zu“) völlig neu zu organisieren, hofft Maiß. Er verweist auf offene Unterrichtsmodelle mit einem Mix aus frontaler Wissensvermittlung und Selbstlernphasen für Schüler. Dabei könne auch hybrider Unterricht bei offenen Unterrichtsmodellen, bei dem ein Teil der Klasse anwesend sei und der andere Teil virtuell miteinander arbeitet, hilfreich sein. Die dafür notwendige virtuelle Betreuung muss nicht zwingend eine Lehrkraft sein. Gerade in der Oberstufe sei diese Art von Online-Unterricht eine gute Vorbereitung auf das Hochschulstudium. Auch Schulgebäude müssten künftig ganz anders konzipiert werden. Die Open-Learning-Center in dänischen Schulen sind hier gute Beispiele.

Wer Pensionäre oder Teilzeitkräfte für mehr Unterricht gewinnen wolle, der müsse flexiblere Lösungen statt starrer Stunden bieten. Mehrarbeit müsse sich lohnen, sagt Maiß, die durchschnittlich 35 Euro, die derzeit für eine Lehrer-Überstunde gezahlt würden, seien definitiv kein Anreiz.