﻿Lehrkräfte springen bei Ganztagsbetreuung ein – und vormittags fällt der Unterricht aus

In den Grundschulen sind Lehrkräfte verpflichtend in der Ganztagsbetreuung im Einsatz. Angesichts des Lehrermangels in Hannover trifft das auf Kritik, denn damit gehen Lehrerstunden für den Unterricht verloren.

Hannover. Angesichts des dramatischen Lehrermangels in Niedersachsen stellen Lehrkräfte an Grundschulen sich die Frage, warum sie im offenen Ganztagsbereich im Einsatz sind. Eine Lehrerin berichtet, dass sie und ihre Kollegen häufig einspringen müssen, wenn nachmittags plötzlich Mitarbeiter ausfallen.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Die so angesammelten Überstunden kann die Frau nur in der regulären Unterrichtszeit abbauen. Statt der Lehrerin steht dann eine Vertretungskraft in der Klasse, die Kinder müssen vorbereitete Aufgaben lösen. „Es wäre doch sinnvoller, wenn ich sie unterrichte“, meint die Lehrerin.

In der offenen Ganztagsschule gibt es auch Bastelangebote. Lehrkräfte fragen sich verstärkt, ob sie vormittags im Unterricht besser eingesetzt wären. © Quelle: Uwe Anspach/dpa

Abgesehen von diesem kurzfristigen Einsatz der Lehrkräfte bei Krankheitsfällen unter dem Ganztagspersonal sind Lehrer auch grundsätzlich in den offenen Ganztagsschulen eingeplant. Manche Schulleitungen fragen sich nun, ob das im gleichen Maß wie bisher aufrecht erhalten werden sollte, wenn gleichzeitig durch den Lehrermangel Unterricht ausfällt.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Lehrer sind im Ganztag fest eingeplant

„Es ist natürlich pädagogisch sinnvoll, dass Lehrkräfte im Ganztag sind“, sagt Antje Dietrich, Leiterin der Grundschule Alemannstraße. Außerdem haben Vollzeitlehrer an der Grundschule 28 Stunden Unterrichtsverpflichtung pro Woche, der Stundenplan sieht aber nur 26 Wochenstunden vor. In den übrigen beiden Stunden geben sie nachmittags Hausaufgabenhilfe oder leiten eine Arbeitsgemeinschaft.

Viele Grundschullehrkräfte arbeiten allerdings in Teilzeit und könnten ihre Unterrichtsstunden komplett am Vormittag ableisten. Die überzähligen Stunden der Vollzeitlehrer reichen aber meist nicht aus, die verpflichtende Lehrerarbeit im Ganztag abzudecken.

Auch das gehört zu den Aufgaben von Lehrkräften an offenen Ganztagsschulen: Klassenlehrer begleiten ihre Schüler beim Mittagessen. © Quelle: Sebastian Gollnow/dpa

Grundlage dafür sind Verträge zwischen Land, Stadt und Ganztagsträger. Sie legen eine Summe an Lehrerstunden fest, die in den Ganztag fließt. Ein Teil geht, in Geld umgewandelt, an den Träger, doch 60 Prozent der Stunden sollen tatsächlich Lehrkräfte geben.

Lehrer wieder in den Unterricht?

„In der aktuellen Situation sollten wir Lehrkräfte aus dem Nachmittag herausziehen. Ich hätte die Lehrer lieber im Unterricht“, sagt Schulleiterin Dietrich. Wenn dafür zusätzlich Geld an den Ganztagsträger fließt, ließe sich mehr Personal einstellen, da Lehrer teurer als Sozialassistenten oder Pädagogische Mitarbeiter sind.

Weiterlesen nach der Anzeige

Weiterlesen nach der Anzeige

Hille Wittenberg hat versucht, Lehrerstunden aus dem Ganztag in den Vormittag zu verlagern, weil die Unterrichtssituation an ihrer Schule schlecht war. „Mit sehr viel Mühe habe ich ein paar Stunden herausgehandelt. Aber das macht den Kohl nicht fett“, sagt die Leiterin der Grundschule Am Stöckener Bach. Wittenberg widerstrebt es gleichzeitig, nachmittags Lücken zu reißen. „Wir sind eine Ganztagsschule, die Eltern verlassen sich darauf.“

Lesen Sie auch

Auch an der Gebrüder-Körting-Schule sind schon einmal ausnahmsweise Lehrerstunden wieder in den Vormittag gewandert. Für das Geld stellte der Ganztagsträger anderes Personal ein. Sinnvoll sei das nur, wenn dafür geeignete Bewerber bereitstehen, betont Schulleiterin Anke Berndt. „Aber durch den Fachkräftemangel ist die Besetzung dieser Stellen oft schwierig.“

Schulleitern wie Robert Kühn liegt viel an der Qualität in ihren Ganztagsschulen. „Wir bieten Kindern einen strukturierten Tag, die das zu Hause vielleicht nicht hätten.“ Dem Leiter der Grundschule Wettbergen geht es dabei um Chancengerechtigkeit. Und dazu gehört für ihn, dass Lehrkräfte nachmittags Englisch oder Technik geben.