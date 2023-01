Verdienen bald Lehrkräfte in Ostfriesland genauso viel wie Pädagogen in Sachsen oder Bayern? Die norddeutschen Philologenverbände fordern erstmals zwischen den Ländern abgestimmte Maßnahmen im Kampf gegen den Lehrermangel, darunter auch eine einheitliche Besoldung. Auch Niedersachsens Kultusministerin Julia Hamburg wünscht sich mehr Kooperation anstatt Konkurrenz.

Hannover. Die norddeutschen Philologenverbände fordern im Kampf gegen den Lehrkräftemangel erstmals ein zwischen den Bundesländern abgestimmtes Vorgehen. Obwohl in ganz Deutschland Lehrer fehlten, so konstatierten die Philologen aus Niedersachsen, Schleswig-Holstein, Bremen und Hamburg am Donnerstag in einer gemeinsamen Erklärung, bestehe die Gefahr, dass die 16 Landesministerinnen und -minister ihr regionales "Süppchen weiterkochten" und jedes Land unkoordiniert kleine Soforthilfe-Projekte ohne nachhaltige Linderungswirkungen umsetzten.